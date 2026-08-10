Revolut erhält französische Banklizenz für Europa-Expansion

London, 10. ⁠Aug (Reuters) - Der britische Finanzdienstleister Revolut hat in Frankreich eine Banklizenz erhalten und kommt so mit seinen Expansionsplänen in Europa weiter voran. Die französische Aufsichtsbehörde ‌ACPR und die Europäische Zentralbank (EZB) hätten die Genehmigung erteilt, teilte Revolut am Montag mit. Das Fintech ⁠will nun ⁠Paris zum Hauptsitz für Westeuropa ausbauen und rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Frankreich einstellen. Insgesamt sollen in Westeuropa mehr als 600 neue Stellen geschaffen werden. Bislang nutzte Revolut für sein ‌EU-Geschäft eine litauische Lizenz. Nun ‌sollen die Kunden schrittweise auf die französische Gesellschaft übertragen werden – beginnend in Frankreich, gefolgt von Ländern wie ⁠Deutschland, Irland, Italien, Portugal und Spanien.

Mit der neuen Lizenz ‌kann Revolut künftig speziell ⁠auf lokale Märkte zugeschnittene Dienstleistungen wie Kredite und regulierte Sparprodukte anbieten. Revolut, das im März eine britische Banklizenz erhalten hatte, gehört zu ‌den wertvollsten Fintechs weltweit. ⁠Bei einem kürzlich erfolgten ⁠Verkauf von Aktien durch Altaktionäre an Investoren wurde das Unternehmen Insidern zufolge mit 115 Milliarden Dollar bewertet. Das übertrifft die Bewertung traditioneller Geldhäuser wie der britischen Barclays oder der französischen Societe Generale deutlich.

(Bericht von Inti Landauro, Elizabeth Howcroft, geschrieben von Sabine Wollrab, redigiert von Myria Mildenberger. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)