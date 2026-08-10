ROUNDUP/Aktien New York: Rekordhohe US-Börsen stabil

NEW YORK (dpa-AFX) - Die sich in Rekordnähe befindenden US-Börsen haben sich am Montag im frühen Handel stabil gezeigt. Die Stimmung stützt, dass Sorgen vor Leitzinserhöhungen nach dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag nachgelassen haben. Das Thema Wiederöffnung der Straße von Hormus sorgt zugleich für Unsicherheit, denn einen diplomatischen Durchbruch im Iran-Krieg gibt es immer noch nicht.

Der Dow Jones Industrial gab um 0,1 Prozent auf 53.992 Punkte nach. In der vergangenen Woche hatte der bekannteste Wall-Street-Index um drei Prozent zugelegt und zeitweise bei 54.744 Zählern ein Rekordhoch erreicht. Der S&P 500 legte zum Wochenstart um 0,1 Prozent auf 7.768 Punkte zu. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq 100 gewann ebenfalls 0,1 Prozent auf 29.753 Zähler.

Am Freitag hatten die Arbeitsmarktdaten für den Monat Juli dafür gesorgt, dass Befürchtungen über Zinserhöhungen nachließen und den Börsen Rückenwind gegeben. Dem steht allerdings die Unsicherheit mit Blick auf den Nahost-Konflikt gegenüber, denn die Führung in Teheran fordert von den USA erhebliche Vorleistungen vor einer Freigabe der wichtigen Meerenge für den internationalen Handel.

Zu den Verlierern zählten am Montag Intel mit minus 3,5 Prozent und Ebay mit minus 4,7 Prozent. Der Chiphersteller kündigte an, zur Finanzierung seiner ehrgeizigen KI-Wachstumsstrategie zusätzliche Aktien im Wert von 15 Milliarden US-Dollar auszugeben.

Die Papiere der Online-Auktionsplattform litten darunter, dass der Videospiele-Händler Gamestop womöglich sein Übernahmeangebot zurückziehen könnte. Firmenchef Ryan Cohen erwäge statt eines Kaufs, Ebay eine Partnerschaft oder ein Gemeinschaftsunternehmen vorzuschlagen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Gamestop-Aktien reagierten mit plus 0,2 Prozent kaum.

Apple , erst Ende Juli auf ein Rekordhoch geklettert, büßten 2,0 Prozent ein. Das Analysehaus Jefferies stufte die Titel des iPhone-Herstellers von "Hold" auf "Underperform" ab. Ein bislang für den Markteintritt im September 2027 geplantes voll gläsernes iPhone werde wohl nicht weiter verfolgt, schrieb Analyst Edison Lee.

Für die Papiere von Meta ging es dagegen um 1,7 Prozent nach oben. Der Facebook-Mutterkonzern stellte ein neues KI-Modell namens "Muse Glimmer" vor. Das Modell soll auf einem einzelnen Computer ausgeführt werden können und es Nutzern ermöglichen, die entsprechende Technologie herunterzuladen und anzupassen.

Die Anteilscheine von HP Enterprise gewannen 4,6 Prozent. Morgan Stanley stufte die Papiere auf "Overweight" hoch. Die Investmentbank schätzt die IT-Hardware-Branche insgesamt positiver ein und verweist auf Investitionen in KI-bezogene Infrastruktur.

Einen Blick wert waren zudem die Aktien von Csquare , die Mitte Juli an die Börse gebracht wurden. Am Montag äußerten sich erstmals mehrere Analystenhäuser zu dem Betreiber von Rechenzentren. RBC und Jefferies haben ein positives Anlageurteil, JPMorgan ein neutrales.

Nicht zuletzt standen auch die Anteilsscheine von SpaceX im Fokus, denn sie pendelten seit knapp vier Wochen wieder um ihren Ausgabepreis. Zuletzt wurden die 135 Dollar mit plus 1,1 Prozent wieder knapp unterschritten. Am 12. Juni war das Unternehmen von Elon Musk an die Börse gegangen. Nach drei fulminanten Handelstagen kam schnell Ernüchterung auf. Beobachter kritisieren die sehr hohe Bewertung der Aktie und sehen einen Widerspruch zwischen den Zukunftshoffnungen und den harten Geschäftszahlen./ck/he