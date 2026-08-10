Silber - Stabilisierung: Zum Zweiten!

Seit Ende Januar und dem damaligen Rekordlevel bei 121,64 USD durchlief der Silberpreis eine harte Preiskorrektur. Die Kursentwicklung der letzten Wochen sorgt jetzt allerdings für einen charttechnischen Silberstreif. Schließlich kam es in der Spanne zwischen 55 USD und 63 USD zu einer Stabilisierung. Der Bereich um 63 USD bildet jetzt die zentrale Hürde: Auf diesem Niveau fällt die 50 Tage-Linie (akt. bei 61,93 USD) mit verschiedenen horizontalen Barrieren zusammen (siehe Chart). Bei einem nachhaltigen Sprung über die beschriebenen Hürden mutiert die eingangs beschriebene Stabilisierung zu einer erfolgreichen Bodenbildung. Aus der vorherigen Handelsspanne lässt sich rein rechnerisch ein Anschluss- bzw. Projektionspotenzial von rund 8 USD ableiten. Damit rückt die nächste markante Ziel- und Widerstandszone bei 71 USD wieder in den Fokus. Diese Barriere ist charttechnisch besonders relevant, weil dort eine weitere horizontale Widerstandszone wartet und zudem die 200 Tage-Linie (akt. bei 71,17 USD) als übergeordneter Trendfilter verläuft. Parallel zur saisonal guten Phase bis Ende des Jahres verbessern sich also auch die technischen Rahmenbedingungen zusehends.

Silber (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: LSEG, tradesignal²

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