Silber - Stabilisierung: Zum Zweiten!
HSBC · Uhr
Stabilisierung: Zum Zweiten!
Seit Ende Januar und dem damaligen Rekordlevel bei 121,64 USD durchlief der Silberpreis eine harte Preiskorrektur. Die Kursentwicklung der letzten Wochen sorgt jetzt allerdings für einen charttechnischen Silberstreif. Schließlich kam es in der Spanne zwischen 55 USD und 63 USD zu einer Stabilisierung. Der Bereich um 63 USD bildet jetzt die zentrale Hürde: Auf diesem Niveau fällt die 50 Tage-Linie (akt. bei 61,93 USD) mit verschiedenen horizontalen Barrieren zusammen (siehe Chart). Bei einem nachhaltigen Sprung über die beschriebenen Hürden mutiert die eingangs beschriebene Stabilisierung zu einer erfolgreichen Bodenbildung. Aus der vorherigen Handelsspanne lässt sich rein rechnerisch ein Anschluss- bzw. Projektionspotenzial von rund 8 USD ableiten. Damit rückt die nächste markante Ziel- und Widerstandszone bei 71 USD wieder in den Fokus. Diese Barriere ist charttechnisch besonders relevant, weil dort eine weitere horizontale Widerstandszone wartet und zudem die 200 Tage-Linie (akt. bei 71,17 USD) als übergeordneter Trendfilter verläuft. Parallel zur saisonal guten Phase bis Ende des Jahres verbessern sich also auch die technischen Rahmenbedingungen zusehends.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Seit Ende Januar und dem damaligen Rekordlevel bei 121,64 USD durchlief der Silberpreis eine harte Preiskorrektur. Die Kursentwicklung der letzten Wochen sorgt jetzt allerdings für einen charttechnischen Silberstreif. Schließlich kam es in der Spanne zwischen 55 USD und 63 USD zu einer Stabilisierung. Der Bereich um 63 USD bildet jetzt die zentrale Hürde: Auf diesem Niveau fällt die 50 Tage-Linie (akt. bei 61,93 USD) mit verschiedenen horizontalen Barrieren zusammen (siehe Chart). Bei einem nachhaltigen Sprung über die beschriebenen Hürden mutiert die eingangs beschriebene Stabilisierung zu einer erfolgreichen Bodenbildung. Aus der vorherigen Handelsspanne lässt sich rein rechnerisch ein Anschluss- bzw. Projektionspotenzial von rund 8 USD ableiten. Damit rückt die nächste markante Ziel- und Widerstandszone bei 71 USD wieder in den Fokus. Diese Barriere ist charttechnisch besonders relevant, weil dort eine weitere horizontale Widerstandszone wartet und zudem die 200 Tage-Linie (akt. bei 71,17 USD) als übergeordneter Trendfilter verläuft. Parallel zur saisonal guten Phase bis Ende des Jahres verbessern sich also auch die technischen Rahmenbedingungen zusehends.
Silber (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Silber
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Dax Tagesrückblick 07.08.2026US-Arbeitsdaten befeuern Dax-Rally - Gold steigt kräftig07. Aug. · onvista
Dax Tagesrückblick 05.08.2026Dax-Rekordrally gerät ins Stocken – Goldpreis steigt05. Aug. · onvista
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 09.08.2026Eine starke Woche – doch ein Indikator mahnt zur Vorsichtgestern, 18:00 Uhr · onvista