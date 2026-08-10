Strompreis - Phelix Baseload - Trendwende gewinnt an Konturen

Regelmäßig beleuchten wir an dieser Stelle auch besondere Kursverläufe abseits des „mainstreams“. Der Strompreis gehört definitiv zu dieser Kategorie. Nach dem massiven Kursverfall von 2022/23 hat sich der Strompreis über zweieinhalb Jahre in eine breite Stabilisierungsphase begeben. Im Anschluss an solche Kursverluste handelt es sich um ein typisches Muster, um ein neues Marktgleichgewicht zu finden. Dieser Prozess nähert sich möglicherweise dem Ende, denn ein Spurt über die Hochpunkte von 2024, 2025 und vom Frühjahr 2026 bei 103/104 EUR/MWh würde für ein entscheidendes technisches Signal sorgen. Mit einem Ausbruch wäre die langjährige Konsolidierung nach oben aufgelöst und es entstünde eine klassische Bodenbildung. Daraus ergibt sich im Erfolgsfall ein Anschlusspotenzial von rund 35 EUR/MWh – abgeleitet aus der Höhe der Basis. Auch diverse Indikatoren (z. B. RSI, MACD) präsentieren sich freundlich und untermauern die mögliche Trendwende. Das angeführte Anschlusspotenzial harmoniert zudem gut mit der nächsten relevanten Widerstandszone im Bereich von 135 bis 155 EUR/MWh. Als Absicherung für unser Basisszenario „steigende Strompreise“ ist die 38-Monats-Linie (akt. bei 94 EUR/MWh) prädestiniert.

Strompreis - Phelix Baseload (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Strompreis - Phelix Baseload

Quelle: LSEG, tradesignal²

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