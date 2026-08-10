Studie: Extreme Hitze bedroht Wirtschaftswachstum in der EU

Danzig, 10. ⁠Aug (Reuters) - Die extreme Hitze und Dürre in weiten Teilen Europas in diesem Sommer könnten das erwartete Wirtschaftswachstum einer Studie zufolge weitgehend zunichtemachen. Die hitzebedingten Störungen dürften ‌das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der Europäischen Union 2026 um etwa ein Prozent schmälern, schrieb die auf nachhaltige Projekte spezialisierte ⁠niederländische ⁠Bank Triodos in einem am Samstag veröffentlichten Bericht. Das entspreche wirtschaftlichen Einbußen von rund 180 Milliarden Euro. Hauptgrund dafür sei eine geringere Arbeitsproduktivität. Allein diese dürfte das EU-BIP um etwa 0,6 Prozent drücken. ‌Die landwirtschaftliche Produktion wird dem Bericht ‌zufolge voraussichtlich um drei bis sieben Prozent zurückgehen.

"Höhere Lebensmittelpreise, eine eingeschränkte Stromerzeugung und höhere Strompreise sowie Beeinträchtigungen im ⁠Straßen-, Schienen- und Binnenschiffsverkehr vergrößern den Schaden", erklärte die ‌Bank. Am stärksten dürfte Frankreich ⁠betroffen sein. Dort könnten wiederkehrende Hitzewellen das BIP um etwa 1,4 Prozent verringern und die Wirtschaftsleistung im Gesamtjahr um 0,6 Prozent schrumpfen lassen. ‌Auch Italien, Spanien und ⁠Belgien drohten erhebliche Verluste. ⁠Länder wie Polen, die weniger außergewöhnlich heiße Tage verzeichneten, seien voraussichtlich weniger stark betroffen. Die EU-Kommission hat für die Europäische Union ein Wirtschaftswachstum von 1,1 Prozent prognostiziert. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet für die Euro-Zone mit einem Plus von etwa 0,9 Prozent.

(Bericht von Jakob Van Calster, bearbeitet von Patricia Weiß. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)