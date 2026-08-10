TAGESVORSCHAU: Termine am 10. August 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 10. August

TERMINE UNTERNEHMEN 07:15 DEU: Hypoport, Q2-Zahlen (detailliert) (10.00 Pk und Analystencall) 07:30 DEU: Gea Group, Q2-Zahlen (detailliert) (9.30 Pk) 18:00 DEU: Patrizia, Q2-Zahlen 22:00 CHE: Alcon, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 6/26 01:50 JPN: Handelsbilanz 6/26 08:00 NOR: Verbraucherpreise 7/26 08:00 DNK: Verbraucherpreise 7/26 08:00 ROU: Handelsbilanz 6/26 08:00 SWE: Industrieaufträge 6/26 08:00 AUS: Industrieproduktion 6/26 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 8/26 11:00 GRC: Industrieproduktion 6/26 SONSTIGE TERMINE -- HINWEIS SGP: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi