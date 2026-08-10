TAGESVORSCHAU: Termine am 11. August 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 11. August

  
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 CHE: Tecan, Halbjahreszahlen
06:55 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen
07:00 DEU: Atoss Software, Halbjahreszahlen
07:10 DEU: Norma, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q2-Umsatz
07:30 DEU: Salzgitter, Q2-Zahlen
07:30 DEU: Jungheinrich, Q2-Zahlen (detailliert)
07:30 DEU: Uniper, Q2-Zahlen
08:00 DEU: Cancom, Q2-Zahlen
08:00 GBR: InterContinental Hotels, Halbjahreszahlen
08:00 LUX: RTL, Halbjahreszahlen (8.30 Pk)

DEU: Adtran Networks, Halbjahresreport
DEU: Patrizia, Investoren- und Analystencall

TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Verbraucherpreise 7/26 (endgültig)
10:00 ITA: Handelsbilanz 6/26
14:15 USA: ADP Beschäftigung
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 7/26

SONSTIGE TERMINE
DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen im Groß- und Außenhandel, Hamburg

11:00 DEU: Konjunktur-Pk der IHK Halle-Dessau zum zweiten Quartal 2026 (hybrid), Halle (Saale)

HINWEIS
JPN: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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