Taifun "Dolphin" sorgt für Überschwemmungen in China - Hunderte Flüge gestrichen

Peking/Shanghai, 10. ⁠Aug (Reuters) - Der Taifun "Dolphin" hat im Osten Chinas für heftige Regenfälle und Überschwemmungen gesorgt. In Shanghai wurde der Flugverkehr am Montag beeinträchtigt. An den beiden Airports der Metropole seien 943 Flüge ‌gestrichen worden, berichtete der staatliche Sender CCTV. Die Kapazität sei damit um fast 40 Prozent gesunken. In Vororten von Shanghai ⁠standen ⁠viele Straßen unter Wasser. Auf Videos in den sozialen Medien war zu sehen, wie Menschen durch kniehohes, trübes Wasser wateten. Die Aufnahmen konnten von der Nachrichtenagentur Reuters zunächst nicht verifiziert werden. Auch in Peking wird inzwischen vor schweren Regenfällen ‌gewarnt. Die Behörden bereiteten sich darauf ‌vor, am Dienstag Maßnahmen zum Hochwasserschutz zu ergreifen.

"Dolphin" ist bisher der stärkste Taifun in China in diesem Jahr. Er war am ⁠Sonntagabend in der südwestlich von Shanghai gelegenen Provinz Zhejiang mit ‌Windgeschwindigkeiten von bis zu 151 Kilometern ⁠pro Stunde auf Land getroffen. Zuvor hatte er bereits 6000 Kilometer zurückgelegt. Er wies eine dreimal längere Lebensdauer auf als ein gewöhnlicher Taifun und brachte ein ‌riesiges Wolkensystem mit sich, wie ⁠CCTV weiter berichtete. Inzwischen hat ⁠er sich zu einem Tropensturm abgeschwächt. Er soll in den kommenden Tagen weiter ins Landesinnere in die zentralen Provinzen Hubei und Henan ziehen. In Peking sowie den Regionen Tianjin und Hebei wird bis Donnerstag mit weiteren Regenfällen gerechnet.

(Bericht von Liz Lee und Nicoco Chan und aus den Reuters-Büros Shanghai und Peking, bearbeitet von Elke Ahlswede, redigiert ⁠von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)