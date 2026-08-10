Trading-Chance Erdgas: Druck durch El Nino

Geringe Nachfrage deckelt Preis

Die Preisentwicklung von Erdgas während El-Niño-Phasen unterscheidet sich grundlegend von Agrar- oder Industrierohstoffen (wie Kaffee, Kakao oder Kupfer, die oft steigen).

Der Erdgasmarkt – insbesondere beim weltweiten Benchmark-Preis Henry Hub (USA) – steht während eines El Niño statistisch unter strukturellem Abwärtsdruck (Bärenmarkt).

1. Warum performt Erdgas bei El Niño schlecht?

Die Entwicklung beruht auf zwei wetterbedingten Haupteffekten:

·Milde Winter in Nordamerika & Europa (Der Hauptfaktor):

El Niño bremst kalte arktische Luftmassen über Nordamerika. Dies führt in der Regel zu überdurchschnittlich milden Wintern in den USA und Teilen Europas. Da der meiste Erdgasverbrauch weltweit im Winter für Raumwärme anfällt, bricht die Nachfrage stark ein.

·Kein Heizbedarf = Volle Gasspeicher:

Milde Winter bedeuten weniger Speicherabbau. Die Gasspeicher bleiben historisch hoch gefüllt, was die Preise über Monate hinweg deckelt oder verfallen lässt.

·Der kleine Gegeneffekt im Sommer:

Im Sommer kann ein starker El Niño zu extremer Hitze führen. Das erhöht die Nachfrage nach Gas zur Stromerzeugung für Klimaanlagen. Dieser Sommereffekt gleicht das Einbrechen der Nachfrage im Winter statistisch jedoch nicht aus.

2. Statistische Auswertung

In historischen Vergleichen (Analysen von Energieanalysten wie Reuters/Kemp, World Bank und EIA) ergibt sich für US-Erdgas (Henry Hub Futures) während El-Niño-Jahren folgendes Bild:

A) Winter-/Gesamtperiode bei El Niño (Typischer Bärenmarkt)

Metrik Wert / Statistik Wahrscheinlichkeit für sinkende Preise (Verlust) ca. 70 % bis 75 % Anstiegswahrscheinlichkeit (Gewinn) nur ca. 25 % bis 30 % Durchschnittliche Preisveränderung -12 % bis -25 % (Saisonal über die Heizperiode) Rückgang der Heizgradtage (HDD) -7 % bis -11 % unter dem Langzeitdurchschnitt

Historisches Beispiel (Winter 2023/2024): Während eines starken El-Niño-Ereignisses fielen die realen US-Erdgaspreise auf ein Mehrjahrzehntetief von unter 1,60 $. Die Nachfrage nach Gas zu Heizzwecken sank um rund 11 % unter den Durchschnitt, was zu einem historischen Speicherüberschuss führte.

B) Kurzer Sommer-Hitzespot (Bullenmarkt-Ausnahme)

Wenn ein El Niño im Sommer Hitzewellen auslöst und gleichzeitig Wasserkraftwerke trockenlegt (z. B. in China oder Südamerika), kommt es zu kurzen, lokalen Preisausschlägen.

Metrik Wert / Statistik Anstiegswahrscheinlichkeit im Sommer (Juni–Aug) ca. 55 % bis 60 % (Aufgrund von Hitzewellen) Durchschnittlicher prozentualer Anstieg (Peak) +8 % bis +15 % (temporäre Rallyes)

Zusammenfassung für Trader & Investoren

1. Kein Rohstoff-Gleichlauf: Während Agrarprodukte wie Kakao oder Kaffee bei El Niño wegen Ernteausfällen oft drastisch steigen, fällt Erdgas meist ab.

2. Timing zählt: Ein starker El Niño ist historisch gesehen für Terminkontrakte auf Erdgas (Henry Hub) über den Winter ein sehr starkes Short-Signal.

3. Erholung erst danach: Nach dem Abklingen von El Niño (Oder dem Übergang zu La Niña, das kältere Winter bringt) erholen sich die Preise meist sehr schnell wieder. Erst dann sind die Chancen auf der langen Seite wieder überdurchschnittlich groß.

CoT-Report

Wir betrachten aus dem Commitment of Traders Report die Netto-Position der Commercials (rot). Diese Händlergruppe sind die „smart guys“. Viele private Trader verstehen jedoch nicht den wahren Charakter hinter den Aktionen dieser Händlergruppe, wodurch es zu Fehlinterpretationen der Daten kommen kann. Denn eines muss klar sein: Nur, weil die Netto-Position hoch ist, muss der Preis noch lange nicht stark steigen.

Machen wir uns zunächst einmal bewusst, was die Netto-Position ist und wann sie steigt. Netto ist der Saldo aus Longs und Shorts innerhalb dieses Lagers. Nicht alle kommerziellen Marktteilnehmer haben die gleiche Produktion. Einige haben sehr viel produziert und verkaufen entsprechend auch viele Futures (Short). Andere haben aus welchen Gründen auch immer weniger produziert und verkaufen wenige Futures. Und manche haben ein Defizit zwischen ihrer Produktion und dem, was sie an Lieferverpflichtungen gegenüber Dritten haben. Und die kaufen dann über den Terminmarkt selbst Futures. Stellen Sie sich das einfach vor, wie wenn Sie einen Pflaumenkuchen machen wollen und in Ihrem Garten sind Schädlinge am Pflaumenbaum aktiv gewesen, so dass Sie nicht genügend Pflaumen für den Kuchen haben. Sie gehen dann zum Nachbarn oder in den Supermarkt, um sich die fehlenden Pflaumen zu besorgen. Eigentlich sind Sie Pflaumenproduzent, doch jetzt plötzlich werden Sie Käufer.

Der Kern ist: Die Netto-Position geht nach oben, wenn mehr ge- als verkauft wird. Und das ist dann der Fall, wenn weniger produziert wird. Und das wiederum resultiert aus einem geringeren Bedarf. Eine El Nino Phase bringt, wie wir bereits wissen, eher milde Winter. Zudem fällt die Hurricane-Season moderater aus. Das alles deckelt den Preis. In den CoT-Daten sehen wir, dass die Situationen, in denen die Netto-Position sehr hoch war, in zwei Drittel der Fälle zunächst weiter sinkende Preise brachten, und erst deutlich zeit- und preisverzögert die nächste Aufwärtsbewegung startete. 2011 beispielsweise sanken die Notierungen noch weitere 50 Prozent, ehe die vermeintlich bullishen CoT-Daten ihre Wirkung entfalteten. 2015 waren es immerhin 30%, die der Preis weiter sank, ehe er den Boden fand. Eine hohe Netto-Position sagt nicht aus, dass es direkt steigen wird. Uns geht es um die kurze Frist. Und dafür ist das Erholungspotenzial aus den beschriebenen Gründen limitiert.

Quelle: www.barchart.com

Fazit

Erholungen von 10 bis 15 Prozent sind jederzeit möglich. Insgesamt deckelt das El Nino Phänomen aber den Preis nach oben gehörig. Ein solch starker, logischer Fundamental-Effekt kann unseres Erachtens nicht ignoriert werden. Darum lautet die nächste Trading-Chance auf Short. Nachfolgend stellen wir Ihnen ein geeignetes Produkt für diese Gelegenheit vor.

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Natural Gas

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Short Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und K.O.-Schwelle gleichauf bei 3,219 USD. Bei einem aktuellen Preis von 2,74 Dollar entspricht das einem Hebel von 5,41. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PM57W6.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 3,2 USD

Unterstützungen: 1,6 und 2 USD

Unlimited Turbo Short Optionsschein auf Natural Gas

Basiswert Erdgas (Natural Gas) WKN PM57W6 ISIN DE000PM57W60 Basispreis 3,219 USD K.O.-Schwelle 3,219 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 5,41 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.