In der vergangenen Woche konnte der Euro gegenüber dem Dollar deutlich zulegen und erreichte mit rund 1,1560 Dollar je Euro den höchsten Stand seit sieben Wochen. Entscheidend für die Euro-Stärke waren vor allem überraschend schwache US-Arbeitsmarktdaten. Die Zahl der Beschäftigten ging im Juli unerwartet zurück, während frühere Monatswerte deutlich nach unten revidiert wurden.

Damit sind die Erwartungen auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank gestiegen, was den Dollar belastete. Gleichzeitig zeigte sich der Euro trotz der verhaltenen Konjunkturdaten im Euroraum relativ robust. Was steht in der kommenden Woche an?

Ausblick:

Am Mittwoch steht mit den Verbraucherpreisen für Juli der wichtigste Termin an, gefolgt vom Erzeugerpreisindex am Donnerstag und den US-Einzelhandelsumsätzen am Freitag. Nach dem überraschend schwachen US-Arbeitsmarktbericht dürfte insbesondere eine weiter nachlassende Inflation die Erwartungen an Zinssenkungen der US-Notenbank verstärken und den Dollar zusätzlich belasten.

Umgekehrt könnten höhere Verbraucher- und Erzeugerpreise den Dollar stützen, da sie den Spielraum für Zinssenkungen verringern würden. Auch starke Einzelhandelsumsätze wären ein Argument für einen robusten Dollar, während schwache Konsumdaten die Konjunktursorgen verstärken könnten. Speziell in der zweiten Wochenhälfte scheint daher erneut Bewegung vorprogrammiert.

Charttechnischer Ausblick:

Nach dem der Abwärtstrend im Tageschart (Linie schwarz) recht dynamisch überwunden werden konnte gab es einen ersten kräftigen Bewegungsschub gen Norden. Dieser dürfte in der ersten Wochenhälfte nun zunächst konsolidiert beziehungsweise korrigiert werden.

Mögliche Rücksetzer Richtung 1,1500 Dollar im Wochenverlauf bieten sich möglicherweise für einen Einstieg in den kurzfristigen Aufwärtstrend im Währungspaar an. Erst Kurse unter 1,14 Dollar bringen die Verkäufer wieder zurück ins Spiel.

Quelle: Tradingview

Montag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Dienstag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Mittwoch: 14:30 Uhr US CPI

Donnerstag: 14:30 Uhr US PPI

Freitag: 14:30 Uhr US-Einzelhandelsdaten

Bleib auf dem Laufenden: Im Newsletter "Schlusskurs" kommentiert onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann immer Freitagmorgen das Börsenthema der Woche, zeigt, welche Aktien und Themen die onvista-Community bewegen und gibt dir die drei Termine an die Hand, die in der nächsten Woche an der Börse wichtig werden. Hier kannst du dich kostenlos anmelden.