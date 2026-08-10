Umfrage: Konjunktur-Zuversicht für Euroraum - Weniger Skepsis in Deutschland

Reuters · Uhr
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Berlin, 10. ⁠Aug (Reuters) - Börsenprofis blicken wieder optimistischer auf die Konjunktur in der Euro-Zone. Das Stimmungsbarometer stieg um 4,0 Punkte auf plus 0,9 Zähler und damit das vierte Mal in ‌Folge, wie die Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter 1097 Anlegern mitteilte. Dies ist der ⁠höchste ⁠Stand seit Februar. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf minus 0,5 Punkte gerechnet.

Die Stimmung habe sich durch zuletzt überraschend robuste Wirtschaftsdaten im Euroraum aufgehellt, erklärte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy. Steigende ‌Investitionen, staatliche Ausgaben und eine zunehmende ‌wirtschaftspolitische Stimulierung wirkten ebenfalls stabilisierend. "Zudem scheint der kräftige Vertrauensschock infolge des Iran-Krieges zumindest teilweise verarbeitet." Hohe Energiekosten und eine ⁠weiter verhaltene Auftragslage blieben jedoch wichtige Belastungen.

Der Sentix-Index für ‌den Währungsraum war nach Beginn ⁠des Iran-Kriegs zwei Monate in Folge deutlich gesunken, steigt aber seit Mai. Im August ging es erneut nach oben - sowohl bei der Einschätzung der ‌Lage als auch bei ⁠den Erwartungen.

Das Barometer für Deutschland ⁠kletterte ebenfalls - und somit den dritten Monat hintereinander. Dennoch bleibe das Niveau niedrig, betonte Hussy. "Vor allem die Lagekomponente signalisiert weiter eine schwache wirtschaftliche Grundverfassung." Die deutsche Wirtschaft war im Frühjahr um 0,2 Prozent gewachsen. Die Unsicherheit wegen des Nahost-Kriegs und die Konkurrenz durch China auf den Exportmärkten etwa verhindern eine ⁠stärkere Belebung.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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