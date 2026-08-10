Ungarns einziges Atomkraftwerk fährt Leistung wieder hoch - Donau-Pegel gestiegen

Budapest, 10. ⁠Aug (Reuters) - Nach einem Anstieg des Donau-Pegels fährt Ungarn die Stromproduktion in seinem einzigen Atomkraftwerk wieder etwas hoch. Es sei damit begonnen worden, eine der Turbinen des Kraftwerks Paks in Betrieb zu nehmen, sagte Ministerpräsident Peter Magyar am Montag. Diese solle noch am Abend ‌wieder Strom erzeugen. Derzeit läuft das Kraftwerk nur mit etwa zehn Prozent seiner Kapazität.

Ungarn hatte Paks wegen des historischen Niedrigwassers der Donau heruntergefahren. Zum Betrieb ist ⁠das Kraftwerk auf ⁠Kühlwasser aus dem Fluss angewiesen. Nach Regenfällen in Österreich in der vergangenen Woche war mit vorübergehend steigenden Wasserpegeln gerechnet worden.

Magyar hatte vor gut einer Woche gewarnt, dass das AKW wochenlang stillstehen könnte. Das Kraftwerk russischer Bauart produziert normalerweise knapp die Hälfte des ungarischen Stroms. Magyar hatte in diesem Zusammenhang die Bevölkerung auf eine kritische ‌Lage bei der Energieversorgung eingestimmt. Magyar rief Unternehmen, ‌Kommunen und Haushalte dazu auf, ihren Stromverbrauch in den abendlichen Spitzenzeiten zu reduzieren. Die Energiekrise dürfte die ungarische Wirtschaft, die bereits stagniert, weiter belasten.

RUMÄNIEN LEITET TEILE DER DONAU UM - AKW ⁠KANN VORERST LAUFEN

Weite Teile Europas sind von anhaltender Hitze und Dürre betroffen, was die ‌Pegelstände der Flüsse sinken lässt, die Binnenschifffahrt ⁠einschränkt und die Stromerzeugung gefährdet. Wie in Ungarn wurde auch in Rumänien zum Energiesparen aufgerufen. Die Regierung in Bukarest hat für den gesamten August den Energienotstand ausgerufen. Rumänien ringt wegen des Niedrigwassers der Donau um die Stromproduktion ‌seines einzigen laufenden Atomreaktors. Wegen der ⁠historischen Tiefststände der Donau musste bereits ein ⁠anderer Reaktor abgeschaltet werden.

Rumänien verschaffte sich nun bei dem noch laufenden Reaktor eine Atempause, indem es die Strömung in einem Donau-Abschnitt umleitete. Dafür wurden laut dem Energieministerium Felsbrocken gesprengt, das Flussbett ausgebaggert und vier mit Steinen gefüllte Lastkähne versenkt, um einen Deich zu errichten. Dadurch sei der Wasserstand rund um den Reaktor um vier Zentimeter gestiegen. Auf Basis aktueller Prognosen reiche dies aus, um den Betrieb für mindestens neun Tage aufrechtzuerhalten. Normalerweise decken die beiden rumänischen Reaktoren 20 ⁠Prozent der Stromerzeugung des Landes ab.

(Bericht von Krisztina Than und Anita Komuves, geschrieben von Elke Ahlswede, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)