Wegen China-Konkurrenz - Zuckerberg fordert lockerere KI-Regulierung

Quelle: Adobe.com/Romain TALON
Wegen des wachsenden Drucks durch Billig-Konkurrenz aus China hat Mark Zuckerberg eine Lockerung der US-Vorschriften für Künstliche Intelligenz (KI) gefordert. Entwickler aus der Volksrepublik müssten im Vergleich weniger Auflagen in Bezug auf die Daten, die für das Training einer KI genutzt werden, erfüllen, sagte der Chef der Facebook-Mutter Meta am Montag. Die Regierung in Washington müsse diese Hürden beseitigen, damit kostengünstige KI aus den USA konkurrenzfähig werde.
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