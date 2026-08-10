"Zeit": Drohne am Flughafen Leipzig prallte gegen Flugzeug-Tragfläche

Berlin, 10. ⁠Aug (Reuters) - Die bei dem mutmaßlichen Anschlagsversuch am Flughafen Leipzig/Halle entdeckte Drohne ist einem Medienbericht zufolge gezielt gegen ein ukrainisches Frachtflugzeug geflogen und auf dessen Tragfläche geprallt. Der mit dem Sprengstoff Semtex bestückte Flugkörper ‌sei aber nicht explodiert, sondern abgeprallt und zu Boden gefallen, berichtete die Wochenzeitung "Die Zeit" am Montag unter Berufung auf Aufnahmen von ⁠Überwachungskameras. Spuren ⁠an einem Flügel der Antonow-Maschine bestätigten den Ablauf. Warum der Sprengsatz nicht gezündet habe, sei unklar. Der Sprengstoff sei nicht an der Drohne selbst vorgefunden worden, sondern in einiger Entfernung. Dieser habe sich möglicherweise beim Aufprall abgelöst.

Die Bundesanwaltschaft wollte sich auf ‌Anfrage nicht zu dem Bericht äußern. "Die Ermittlungen ‌dauern an", sagte eine Sprecherin. Die oberste Anklagebehörde hatte die Ermittlungen wegen der besonderen Bedeutung des Falls übernommen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte von ⁠einem "hybriden Anschlagsszenario" gesprochen und "fremde Mächte" als Urheber nicht ausgeschlossen.

Der Vorfall löste ‌eine Debatte über die Drohnenabwehr ⁠an kritischer Infrastruktur aus. Als Reaktion will Dobrindt einem "Bild"-Bericht zufolge die Anti-Drohnen-Einheiten bei der Bundespolizei verdoppeln.

Dem "Zeit"-Bericht zufolge ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend voriger Woche gegen 19.30 Uhr. Die ‌Drohne sei erst rund vier ⁠Stunden später entdeckt worden. Wie ⁠die Videoaufnahmen dem Bericht zufolge nun zeigen, lag sie bereits auf dem Boden, als ein Busfahrer darauf aufmerksam wurde, seinen Fuß darauf stellte und das Sicherheitspersonal verständigte. Damit würden bisherige Darstellungen korrigiert, wonach der Busfahrer das über dem Boden schwebende Fluggerät mit einem Fußtritt aus der Luft geholt habe. Diese Version hatte unter anderem der CDU-Bundestagsabgeordnete Detlef Seif nach einer Unterrichtung ⁠von Innenpolitikern durch die Bundesregierung wiedergegeben.

(Bericht von Holger Hansen. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)