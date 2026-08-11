AKTIEN IM FOKUS: Schwache Erlöse bei On ziehen Adias, Puma und Nike mit abwärts

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Adidas , Puma und vorbörslich auch die von Nike haben am Dienstagnachmittag spürbar nachgegeben. Am Markt wurde auf die schwache Erlösentwicklung des Schweizer Sneaker-Herstellers On Holding verwiesen.

Während die Papiere der On Holding im vorbörslichen US-Handel um 16,4 Prozent auf 32,41 US-Dollar einbrachen und der Nike-Aktienkurs mit minus 1,1 Prozent auf 41,64 Dollar in Mitleidenschaft gezogen wurden, gaben hierzulande die Aktien von Adidas am Dax -Ende um 3,1 Prozent auf 162,25 Euro nach. Die Puma-Anteile verloren im MDax 2,1 Prozent auf 26,60 Euro.

Für Adidas steht damit im bisherigen Jahresverlauf ein Minus von 4 Prozent zu Buche. Das Kursplus von Puma verringerte sich zugleich auf nun 19 Prozent. Das Jahresminus von Nike dürfte sich damit auf knapp 36 Prozent erhöhen und das von On auf 30 Prozent.

Das in den USA notierte Unternehmen On Holding hatte zuvor einen geringeren Umsatz für das zweite Quartal gemeldet, als erwartet worden war. Zudem kappte der Laufschuhhersteller sein Jahresumsatzziel.

Das globale Großkundengeschäft, vor allem in den USA, habe sich im zweiten Jahresviertel abgeschwächt, kommentierte Analyst Randal Konik von der Investmentbank Jefferies die Zahlen von On. Zugleich stiegen die Vertriebs- und Verwaltungskosten, um neue Kunden in den Direktvertrieb zu lenken, da die Kundenbindung sinke, ergänzte er./ck/jsl/mis

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Nike
Puma
On Holding
D
DAX
M
MDAX
adidas

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Edelmetall im Fokus
Technisches Kaufsignal: So viel Potenzial hat Gold nochheute, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 09.08.2026
Eine starke Woche – doch ein Indikator mahnt zur Vorsicht09. Aug. · onvista
Sportwagen-Hersteller
Krise bei Porsche: Was dennoch Hoffnung macht09. Aug. · The Market
Alle Plus-Analysen