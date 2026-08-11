Wall Street mit Gewinnen erwartet - Zuversicht in Nahost

Gestützt von Signalen eines möglichen Fortschritts hinsichtlich einer Einigung im Iran-Krieg dürften die US-Aktienmärkte am Dienstag leicht im Plus eröffnen. Rund eine Stunde vor Börsenstart signalisierte der Broker IG für den Dow Jones Industrial einen Gewinn von 0,03 Prozent bei 53.992 Punkten. Die Indikation für den Nasdaq 100 liegt 0,30 Prozent höher bei 29.712 Zählern.

Im Anlegerfokus steht weiterhin die geopolitische Lage am Persischen Golf. Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif sagte, dass die Signale der vergangene Tage darauf hindeuten, dass die USA und der Iran "kurz vor einer Art Einigung stehen". Daraufhin gaben die Ölpreise ihre deutlichen Kursgewinne aus dem frühen Handel wieder ab.

Beide Kriegsparteien ringen weiter um die vollständige Wiedereröffnung der Straße von Hormus, über die ein Großteil der Ölexporte aus den Förderstaaten am Golf abgewickelt wird. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump versichert, dass die Handelsroute nach einer Minenräumung wieder für Schiffe befahrbar sei. Sie werde "zu 100 Prozent" von den USA kontrolliert. Zuvor hatte der Iran hingegen eine Öffnung der Meerenge von Zugeständnissen der USA abhängig gemacht.

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarktes verweist zudem auf die am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreise, auf die Anleger bereits vorausblicken. Die Daten dürften Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank liefern. "Die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt liegt aktuell bei rund 50 Prozent", so Molnar. "Damit könnten die morgigen Inflationszahlen das Pendel in die eine oder andere Richtung ausschlagen lassen."

Riot-Aktie schnellt dank Anthropic-Kooperation hoch

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von Riot Platforms das Interesse auf sich ziehen. Das Bitcoin-Mining-Unternehmen, das kürzlich mit dem Verkauf von KI-Rechenzentrumskapazitäten begonnen hatte, schloss Kreisen zufolge einen Vertrag über 9,1 Milliarden US-Dollar mit der KI-Firma Anthropic. Riot meldete zudem einen Umsatz für das zweite Quartal, der die durchschnittliche Analystenschätzung übertraf. Die Papiere schnellten im vorbörslichen Handel um 16,5 Prozent nach oben.

Für die Titel von Rocket Lab ging es vorbörslich hingegen um 4,7 Prozent abwärts. Das Weltraum-Unternehmen gab einen Ausblick auf das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda), der schwächer als erwartet ausfiel. Anleger sorgen sich zudem, dass es weitere Verzögerungen bei seiner Neutron-Rakete geben könnte.

Die Anteilsscheine von Babcock & Wilcox schossen vorbörslich um 37 Prozent hoch, nachdem der Hersteller von Stromerzeugungsanlagen einen unerwartet hohen Umsatz für das zweite Quartal gemeldet hatte. Die Aktien von Hims & Hers Health büßten vorbörslich 7,2 Prozent ein. Der Anbieter von Telemedizin reduzierte die Obergrenze seiner Ergebniszielspanne für 2026.