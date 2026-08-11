ANALYSE-FLASH: Barclays startet Renk mit 'Overweight' - Ziel 60 Euro

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Renk mit "Overweight" und einem Kursziel von 60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Renk sei weltweit die Nummer eins bei Getrieben für militärische Kettenfahrzeuge, die von über 70 Streitkräften genutzt werden, schrieb Afonso Osorio in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der feste Auftragsbestand entspreche etwa dem Dreifachen des Umsatzes. Der Ausblick für das Wachstum aus eigener Kraft bis 2030 sei glaubwürdig und das Wartungs- und Ersatzteilgeschäft dürfte den Gewinnzyklus über das Jahr 2030 hinaus verlängern./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 21:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 21:57 / GMT

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