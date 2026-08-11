ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Hugo Boss mit 'Buy' - Ziel 50 Euro

dpa-AFX · Uhr
Thema: Luxusgüter
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Hugo Boss mit "Buy" und einem Kursziel von 50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Modekonzern richte seine Strategie neu aus, was zusätzliches Margenpotenzial und Wertsteigerungsmöglichkeiten eröffne, schrieb Michael Heider in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Aktie sieht er ein Kurspotenzial von rund einem Drittel./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 16:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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