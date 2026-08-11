ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Dominic O'Kane wies am Dienstag in einer ersten Reaktion darauf hin, dass der operative Gewinn (Ebitda) in der Stahlfertigung unter seiner Schätzung liege. Das sei höheren Kosten geschuldet. Zudem sei die Nettoverschuldung höher als von ihm angenommen, weil das Unternehmen entgegen seiner Erwartung Betriebskapital aufgebaut habe./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:16 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
VersicherungskonzernGeringe Schäden und Fonds bescheren Allianz Rekord - Aktie verliert07. Aug. · dpa-AFX
ROUNDUP: Komplettverkauf von PNE wird zu schwierigem Unterfangen - Kurseinbruchheute, 07:53 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Edelmetall im FokusTechnisches Kaufsignal: So viel Potenzial hat Gold nochheute, 12:35 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 09.08.2026Eine starke Woche – doch ein Indikator mahnt zur Vorsicht09. Aug. · onvista