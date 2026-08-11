ANALYSE-FLASH: RBC belässt Nvidia auf 'Outperform' - Ziel 300 Dollar

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Die Partnerschaft des KI-Konzerns mit einer Gruppe großer US-Investmentgesellschaften im Volumen von 500 Milliarden US-Dollar zum Aufbau von Finanzierungsplattformen für KI-Rechenleistung festige die Position von Nvidia-Grafikprozessoren (GPUs) als Anlageklasse weiter, schrieb Srini Pajjuri am Dienstag anlässlich der jüngsten Nachrichten./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 21:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 21:03 / EDT

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