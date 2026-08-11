ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Patrizia auf 'Buy' - Ziel 11 Euro
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Patrizia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe unerwartet qualitative Kennziffern für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insofern erschienen die Jahresziele konservativ./rob/edh/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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