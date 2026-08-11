Anleger an Europas Börsen ziehen die Köpfe ein

Frankfurt, 11. Aug (Reuters) - ⁠Angesichts weiter steigender Ölpreise sind Anleger an den europäischen Aktienmärkten in Deckung gegangen. Nach dem Plus von fünf Prozent zum Wochenanfang kletterte Brent-Rohöl über die Marke von 90 Dollar je Barrel. Der Dax gab am Dienstag bis zu 0,3 Prozent auf 26.245 Punkte nach; der EuroStoxx50 zeigte sich leicht schwächer bei 6530 Zählern. "Kein Grund zur Nervosität: Der deutsche Leitindex konsolidiert auf weiterhin sehr hohem Niveau ‌und bleibt nur knapp unter seinem Allzeithoch", konstatierte Jürgen Molnar, Kapitalmarktexperte beim Broker RoboMarkets.

Mit Spannung verfolgten Börsianer die Lage in Nahost. "Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran befindet sich weiterhin in einer Pattsituation, da sich beide Seiten ⁠nicht auf die Bedingungen ⁠einer ausgehandelten Lösung einigen können", kommentierte Ricardo Evangelista, Analyst bei ActivTrades. Im Blick hatten Händler zudem die laufenden Verhandlungen zwischen Iran und Oman über einen Rahmen zur Regelung des Verkehrs durch die Meerenge. "Selbst wenn eine Einigung erzielt werden sollte, dürfte sie auf erheblichen Widerstand der USA und anderer Länder stoßen, die darauf bestehen, dass die Durchfahrt durch diesen strategischen Engpass gebührenfrei bleiben muss."

Auf die Bedingungen des Irans für ein Friedensabkommen hatte US-Präsident Donald Trump am Montag mit eigenen Forderungen reagiert und ‌den Iran aufgefordert, Entschädigungen für die Opfer von Kriegen, Anschlägen und Protesten ‌zu zahlen. Dies dürfte die Bemühungen um eine Wiedereröffnung der für den Ölhandel wichtigen Meerenge erschweren. "Das wird jetzt fast schon ein Zermürbungskrieg", sagte IG-Analyst Tony Sycamore. Der Ölmarkt könnte sich zwischen 75 bis 95 Dollar einpendeln.

US-PREISDATEN IM FOKUS

Mit Spannung warteten Investoren auf die am Mittwoch ⁠anstehenden US-Verbraucherpreisdaten, von denen sie sich Hinweise auf den künftigen Kurs der US-Notenbank Fed erhoffen. "Es ist die Frage, wann sich die ‌gestiegenen Energiepreise auch spürbar in der Inflation bemerkbar machen", kommentierte ⁠Andreas Lipkow, Analyst beim Broker CMC Markets. "Dies würde den Druck auf die Notenbanken erhöhen und die Tür zu weiteren Zinserhöhungen öffnen." Ein überraschender Stellenabbau in den USA hatte am Freitag die Zinssorgen gelindert und den Dax auf ein neues Rekordhoch von 26.445,18 Punkten getrieben.

Bei den Einzelwerten rauschten PNE um gut 20 Prozent in die Tiefe ‌und waren damit auf Kurs zum größten Tagesverlust seit mehr als ⁠17 Jahren. Der Wind- und Solarparkentwickler hatte am ⁠Montagabend den Verkauf des Unternehmens in Frage gestellt, da die Preisvorstellungen etwaiger Erwerber unterhalb des Börsenkurses der PNE-Aktie lägen. Daher sei ungewiss, ob es zu einer Transaktion komme.

Die steigenden Ölpreise stützten dagegen Aktien von Energiekonzernen. Ein entsprechender Branchenindex zog rund 1,5 Prozent an. Auch Technologie-Aktien legten zu. Bereits in Asien habe sich ein positives Umfeld für Tech-Werte gezeigt, sagte Lipkow. "Der KI-Boom hält die Euphorie hoch und sorgt für Kursgewinne bei den Halbleiteraktien." Anteilsscheine von Siemens Energy und Infineon gehörten mit einem Plus von rund einem Prozent zu den größten Dax-Gewinnern.

Unterdessen sammelte der US-Chipkonzern Intel über eine Kapitalerhöhung deutlich mehr Geld für Investitionen ein als erwartet. Wegen der hohen Nachfrage erhöhte Intel am Dienstag die Zahl der neu ausgegebenen Aktien ⁠auf knapp 211 Millionen. Dadurch erreichte die Kapitalerhöhung ein Volumen von 20 Milliarden Dollar, ein Drittel mehr als zunächst angepeilt.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)