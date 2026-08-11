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APA ots news: Ölpreisschock unterbricht die Konjunkturerholung - Industrieproduktion steigt entgegen dem Auftragstrend

Wien (APA-ots) - Laut WIFO-Schnellschätzung stagnierte Österreichs  
Bruttoinlandsprodukt im II. Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal ( 
±0,0%). Der durch den Iran-Krieg ausgelöste Ölpreisschock unterbrach 
somit die seit Anfang 2025 beobachtete verhaltene Konjunkturerholung. 
Wichtige Vorlaufindikatoren hellten sich im Juli zwar spürbar auf, 
die Nachfragebasis blieb jedoch schmal: Die Industrie weitete ihre 
Produktion so kräftig aus wie zuletzt Mitte 2022, allerdings 
schrumpften die Auftragseingänge weiter. 

"Seit dem jüngsten Anstieg des Rohölpreises sind die 
Verkaufspreiserwartungen der Sachgütererzeugung wieder deutlich 
erhöht. Dies trübt die Aussicht auf eine Abschwächung des allgemeinen 
Preisauftriebs", so der Autor des aktuellen WIFO-Konjunkturberichtes 
Christian Glocker. 

Gemäß der WIFO-Schnellschätzung von Ende Juli stagnierte 
Österreichs Bruttoinlandsprodukt im II. Quartal 2026 (±0,0% gegenüber 
dem I. Quartal, saison- und kalenderbereinigt), nachdem es in den 
beiden Vorquartalen jeweils um 0,2% gewachsen war. Im Vergleich zum 
Vorjahresquartal ergab sich nur noch ein Zuwachs von 0,8%. Die seit 
Anfang 2025 beobachtete verhaltene Erholung kam damit vorerst zum 
Erliegen. Ausschlaggebend war der infolge des Iran-Krieges deutlich 
gestiegene Erdölpreis, der die österreichische Wirtschaft über höhere 
Energie- und Vorleistungskosten sowie die begleitende Verunsicherung 
belastete. 

Auf der Angebotsseite trat die Industrie, die im I. Quartal noch 
expandiert hatte, auf der Stelle; im Bauwesen setzte sich der 
Wertschöpfungsrückgang das fünfte Quartal in Folge fort. In den 
Dienstleistungen war das Bild uneinheitlich: Den höchsten Zuwachs 
verzeichneten die Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, während 
die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen und die öffentliche 
Verwaltung i. w. S. Einbußen hinnehmen mussten. Nachfrageseitig 
stagnierten sowohl die privaten als auch die öffentlichen 
Konsumausgaben; letztere waren im I. Quartal noch kräftig gewachsen. 
Der öffentliche Sektor, der die Konjunktur in den vergangenen zwei 
Jahren mehrfach gestützt hatte, fiel damit vorerst als Impulsgeber 
aus. Einzig die Bruttoanlageinvestitionen legten leicht zu; vom 
Außenhandel kamen kaum Impulse. Auf der Verteilungsseite stiegen 
sowohl die Lohneinkommen als auch die Kapitaleinkommen, letztere 
jedoch deutlich kräftiger. 

Wichtige Vorlaufindikatoren hellten sich zuletzt abermals auf: 
Der WIFO-Konjunkturklimaindex verbesserte sich im Juli gegenüber dem 
Vormonat, und der UniCredit Bank Austria EinkaufsManagerIndex 
signalisierte den fünften Monat in Folge eine Ausweitung der 
Industrieproduktion. Diese Aufhellung ruht allerdings auf einer 
schmalen Basis: Der Teilindex zu den Neuaufträgen sank im Juli, jener 
zu den Exportaufträgen erreichte sogar den tiefsten Wert seit einem 
Jahr. Die rezente Produktionsausweitung speist sich somit aus der 
Abarbeitung von Auftragsrückständen und dem vorsorglichen Aufbau der 
Materiallager, nicht aus zusätzlicher Nachfrage. 

Der Preisauftrieb schwächte sich zuletzt ab, allerdings 
überwiegend aufgrund von Einmaleffekten. Gemäß Schnellschätzung von 
Statistik Austria notierte der Verbraucherpreisindex im Juli 2026 um 
2,7% über dem Vorjahresniveau, nach +3,2% im Juni. Rund die Hälfte 
des Rückgangs entfiel auf die Senkung der Mehrwertsteuer auf 
Grundnahrungsmittel mit 1. Juli 2026. Die Kerninflation blieb mit 3,1 
% hoch, und die Energiepreise zogen sogar etwas kräftiger an als im 
Vormonat. 

Der Arbeitsmarkt entwickelte sich im Juli weiterhin robust: Die 
Arbeitslosenquote (nationale Definition) blieb mit 7,6% nahezu 
unverändert, und die unselbständig aktive Beschäftigung legte weiter 
zu (beides saisonbereinigt und gegenüber dem Vormonat; vorläufig). 

Abbildung 1: Ölpreis und Verkaufspreiserwartungen - auf der WIFO- 
Website 

Zu den Definitionen siehe " Methodische Hinweise und Kurzglossar 
" 

Rückfragehinweis: 
   Rückfragen bitte am Dienstag, dem 11. August 2026, von 10:30 bis 
   14:00 Uhr, an Mag. Dr. Christian Glocker, MSc, Tel. (1) 798 26 01 - 
   467, christian.glocker@wifo.ac.at . 

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