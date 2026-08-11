Bilfinger verlängert Vertrag von Konzernchef Schulz bis 2032

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Industriedienstleister Bilfinger setzt auf Kontinuität in der Führung. Der Vertrag von Konzernchef Thomas Schulz sei um weitere fünf Jahre verlängert worden, teilte der MDax -Konzern am Dienstag in Mannheim mit. Der Vertrag laufe nun bis Ende Februar 2032. Schulz führt das Unternehmen seit 2022. "Mit der Verlängerung seines Vertrages setzt der Aufsichtsrat ein klares Signal der Kontinuität und Stabilität", sagte der Vorsitzende des Aufsichtsrats Eckhard Cordes. Seit seinem Amtsantritt habe Schulz Bilfinger auf profitables Wachstum und nachhaltige Wertsteigerung ausgerichtet./jha/he