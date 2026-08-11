Chinas Automarkt schrumpft zehnten Monat in Folge

Peking, ⁠11. Aug (Reuters) - Der Kollaps auf dem chinesischen Automarkt hält an. Im Juli schrumpften die Verkäufe um 21,1 Prozent ‌auf 1,47 Millionen Fahrzeuge, wie der Branchenverband China Passenger Car Association ⁠am Dienstag ⁠mitteilte. Der Rückgang fiel damit etwas geringer aus als noch im Vormonat. Zugleich schnellte der Export nach oben. Insgesamt wurden 923.000 ‌Fahrzeuge im Ausland verkauft, ‌das sind 88 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Schwierigkeiten auf dem weltweit ⁠größten Automarkt machen der deutschen Autoindustrie ‌schwer zu schaffen. ⁠BMW, Volkswagen und Mercedes verzeichneten deswegen zuletzt Gewinneinbrüche. Zugleich nimmt die Konkurrenz auf den Heimatmärkten zu, ‌wo chinesische ⁠Hersteller wie BYD, Geely ⁠oder SAIC insbesondere mit Elektro- und Hybridfahrzeugen kräftig Marktanteile gewinnen.

(Bericht von Qiaoyi Li, Zhang Yan und Ju-Min Park, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)