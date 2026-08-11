Covestro warnt vor Produktionsengpässen wegen Rhein-Niedrigwassers

Frankfurt, 11. ⁠Aug (Reuters) - Der Kunststoffkonzern Covestro kann wegen des extremen Niedrigwassers im Rhein bestimmte Lieferverpflichtungen nicht mehr einhalten. Das Unternehmen habe für ausgewählte Produkte sogenannte höhere Gewalt (Force Majeure) erklärt, teilte Covestro am Dienstag mit. Durch diesen Schritt wird ‌der Konzern vorübergehend von seinen vertraglichen Pflichten befreit. Betroffen sei der PET-Betrieb am Standort Dormagen. Dort stellt Covestro Vorprodukte für Schaumstoffe her, ⁠die etwa ⁠in Matratzen oder Kühlschränken zum Einsatz kommen. Der Rohstoff- und Warenverkehr sei derzeit erheblich eingeschränkt. Das Unternehmen setzt nach eigenen Angaben spezielle Niedrigwasserschiffe ein und verlagert Transporte auf Straße und Schiene. Die fehlenden Kapazitäten ließen sich dadurch jedoch nicht vollständig kompensieren. Covestro habe die betroffenen ‌Kunden bereits informiert.

Das Leverkusener Unternehmen, das Ende vergangenen ‌Jahres vom Ölkonzern Adnoc aus Abu Dhabi übernommen wurde, forderte die Politik zum Handeln auf. Der Rhein müsse auch während längerer Niedrigwasserperioden eine verlässliche ⁠Lebensader der Industrie bleiben. Covestro verlangte die vollständige Umsetzung des sogenannten Acht-Punkte-Plans ‌für den Fluss. Dazu zählen die ⁠Beseitigung kritischer Flachstellen und die Förderung von Niedrigwasserschiffen. Zudem müsse der Sanierungsstau bei der Schieneninfrastruktur in Deutschland schnellstmöglich behoben werden. Nur so ließen sich alternative Transportwege stärken und langfristige Planungssicherheit gewährleisten.

Die ‌deutsche Industrie bekommt den Wassermangel branchenübergreifend ⁠zu spüren. Am wichtigen Engpass ⁠im rheinland-pfälzischen Kaub fiel der Pegel am Dienstag auf ein Rekordtief von 15 Zentimetern. Die eigentliche Fahrrinne ist noch einen guten Meter tiefer, dennoch können die Schiffe an dieser Stelle schon lange nicht mehr vollbeladen fahren. Beim Chemieverband VCI schrillen nach eigenen Angaben die Alarmglocken. Logistik und Lieferketten stießen an ihre Grenzen, hieß es. Der Stahlkonzern Salzgitter und der Spezialchemiehersteller Evonik wiesen auf drohende Engpässe hin.

(Bericht ⁠von Patricia Weiß, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)