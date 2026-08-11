Deutscher Leitindex

Dax steigt auf neues Rekordhoch

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Der Dax ist auf ein Rekordhoch gestiegen. Dank sinkender Ölpreise kletterte der deutsche Leitindex am Dienstagnachmittag um 0,5 Prozent auf 26.454 Punkte.

Der Dax hatte erst Anfang August ein Rekordhoch erreicht und erstmals die Marke von 26.000 Punkten geknackt. Ein gutes Gewinnwachstum der Dax-Unternehmen trotz hoher Energiepreise, "gepaart mit moderaten Bewertungen und zurückhaltender Anlegerstimmung, erzeugten ein konstruktives Umfeld für den Dax", schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

Mit Blick auf den Iran-Krieg hätten sich die Marktakteure zwar mittlerweile "an eine Situation zwischen Hoffen und Bangen gewöhnt und sich angesichts der wechselhaften Nachrichtenlage ein dickes Fell wachsen lassen", schrieb Stanzl. Er gibt aber auch zu bedenken, dass Resilienz nicht gleichbedeutend mit Immunität sei. "Der Nahostkonflikt bleibt ein Pulverfass, die Stimmung kann jederzeit blitzschnell drehen."

Laut den Experten der UBS waren zuletzt an den Märkten neben der Geopolitik auch Risiken in Zusammenhang mit KI-Bewertungen und Leitzinsen spürbar. Das Team um den Investmentchef Mark Haefele sieht aber mehrere Gründe, um dennoch investiert zu bleiben. Sie erwähnten vor allem steigende Unternehmensgewinne, gehen aber auch davon aus, dass die geo- und geldpolitischen Risiken entkräftigt bleiben. Der Iran-Krieg bleibe zwar ein Unsicherheitsfaktor, doch die Folgen davon wirkten beherrschbar.

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