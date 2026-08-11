DAX hält Rekordkurs, Nasdaq vorbörslich leicht im Plus
Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag freundlich. Der DAX legt im frühen Handel moderat zu und bleibt in der Nähe seines Rekordniveaus. Auch der Euro Stoxx 50 startet mit leichten Gewinnen in den Tag. An der Wall Street deuten die Vorbörsen auf eine uneinheitliche Eröffnung hin. Während sich der Nasdaq 100 leicht verbessert zeigt, treten der S&P 500 und der Dow Jones Industrial weitgehend auf der Stelle. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit einem moderaten Plus.
Makroökonomischer Überblick
Im makroökonomischen Fokus steht heute die Entscheidung der australischen Notenbank. Die Reserve Bank of Australia beließ den Leitzins wie erwartet unverändert und signalisiert zunächst eine abwartende Haltung nach mehreren Zinsschritten in diesem Jahr. Gleichzeitig verfolgen Anleger die Entwicklungen im Nahen Osten aufmerksam. Neue gegenseitige Forderungen der Konfliktparteien haben die Hoffnungen auf eine rasche diplomatische Lösung zuletzt gedämpft. Die Unsicherheit bleibt damit ein wichtiges Thema für die globalen Kapitalmärkte.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Die Aktien von TAG Immobilien gehören zu den Gewinnern des Tages. Auslöser ist die Konkretisierung der operativen Gewinnprognose auf das obere Ende der bisherigen Zielspanne. Anleger werten dies als Zeichen einer stabilen Geschäftsentwicklung.
Ebenfalls gefragt sind die Papiere von Kontron. Der Technologiekonzern profitiert von der Nachricht, dass das Unternehmen nach dem gescheiterten Pflichtangebot der Foxconn-Tochter Ennoconn unabhängig bleibt. Damit fällt ein Unsicherheitsfaktor weg, was am Markt positiv aufgenommen wird.
Deutlich unter Druck stehen dagegen die Aktien von PNE. Zwar bestätigte der Windparkentwickler Berichte über die Suche nach einem potenziellen Käufer. Die veröffentlichten Hinweise deuten jedoch darauf hin, dass mögliche Interessenten den Unternehmenswert niedriger einschätzen als es der aktuelle Börsenkurs widerspiegelt. Entsprechend reagierten Anleger mit Verkäufen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX®
|Bull
|UN8DR2
|23,76
|23958,483789 Punkte
|11,06
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UN0LHJ
|38,89
|22450,565654 Punkte
|6,70
|Open End
|Gold
|Bull
|UR18JF
|31,08
|4006,781453 USD
|12,03
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UN0LHJ
|38,98
|22450,565654 Punkte
|6,77
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG65JT
|12,71
|27580,117585 Punkte
|20,89
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.08.2026; 09:50 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX®
|Call
|UN8F1S
|1,94
|26400,00 Punkte
|62,03
|21.08.2026
|Broadcom Inc.
|Call
|UN7CRN
|0,58
|680,00 USD
|7,20
|16.12.2026
|Exxon Mobil Corp.
|Call
|UG1PFT
|2,04
|140,00 USD
|5,27
|16.12.2026
|Leonardo S.p.A.
|Call
|UN38WH
|1,19
|80,00 EUR
|8,05
|16.12.2026
|DAX®
|Call
|UN64JN
|58,83
|21500,00 Punkte
|3,96
|18.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.08.2026; 09:50 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|OMV AG
|Long
|UG3UNP
|32,81
|42,909648 EUR
|3
|Open End
|Oracle Corp.
|Long
|HD31RZ
|2,27
|100,726651 USD
|3
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UN9ZRJ
|30,69
|913,95612 EUR
|5
|Open End
|Alphabet Inc. Class C
|Long
|UN12RD
|15,68
|266,945757 USD
|4
|Open End
|Barrick Mining Corp.
|Long
|UG9ZQW
|7,72
|27,260546 USD
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.08.2026; 09:50 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
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