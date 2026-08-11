Dax hat nach der Vorwochenrally zunächst Korrekturbedarf

Dax-Widerstand 26.450 26.500 Dax-Unterstützung 26.300 25.999

Dax-Rückblick:

Der Dax zeigte sich nach der gestrigen Betrachtung erwartungsgemäß zunächst weiter robust und testete das Vorwochenhoch im Bereich um 26.450 Punkte (rot im Stundenchart unten). Heute Vormittag gibt es allerdings keine Anschlusskäufe und der Index setzt unter die kurzfristig relevante Unterstützung um 26.300 Punkte zurück.

Dax-Ausblick:

Im Bereich des gestrigen Tageshochs hat sich ein mögliches Doppeltop ausgebildet. Nach der kräftigen Rallybewegung in der Vorwoche steigt nach dem heutigen Rücksetzer die Wahrscheinlichkeit für eine etwas größere Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturbewegung.

Mögliche Ziele dieser aktuell favorisierten technischen Korrektur liegen im Bereich 25.900 bis 26.100 Punkte. Die Zeit der Käufer scheint zunächst abgelaufen.