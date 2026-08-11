Dax Chartanalyse 11.08.2026
Dax hat nach der Vorwochenrally zunächst Korrekturbedarf
onvista · Uhr
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
|Dax-Widerstand
|26.450
|26.500
|Dax-Unterstützung
|26.300
|25.999
Dax-Rückblick:
Der Dax zeigte sich nach der gestrigen Betrachtung erwartungsgemäß zunächst weiter robust und testete das Vorwochenhoch im Bereich um 26.450 Punkte (rot im Stundenchart unten). Heute Vormittag gibt es allerdings keine Anschlusskäufe und der Index setzt unter die kurzfristig relevante Unterstützung um 26.300 Punkte zurück.
Dax-Ausblick:
Im Bereich des gestrigen Tageshochs hat sich ein mögliches Doppeltop ausgebildet. Nach der kräftigen Rallybewegung in der Vorwoche steigt nach dem heutigen Rücksetzer die Wahrscheinlichkeit für eine etwas größere Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturbewegung.
Mögliche Ziele dieser aktuell favorisierten technischen Korrektur liegen im Bereich 25.900 bis 26.100 Punkte. Die Zeit der Käufer scheint zunächst abgelaufen.
Quelle: Tradingview
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Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen
Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU96TZ) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 11.08.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 23.649,73 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DN1WMS) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 11.08.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 28.894,52 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
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