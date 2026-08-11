DAX® - “inside day” zum Wochenauftakt

Gestern hatten wir an dieser Stelle das Thema Momentumimpuls angerissen. Kurz zum vertieften Verständnis: Bei einem Kursplus auf Wochenbasis von über 3 % gehen wir von einer dynamischen Kursbewegung aus. Auf Sicht der kommenden vier Wochen zeigt eine solche Rally statistisch gesehen eine überdurchschnittliche Wahrscheinlichkeit für Anschlusskäufe und das zudem bei einer überdurchschnittlichen Trefferquote. Das Muster trat in der vergangenen Woche in den USA auf, während die Messlatte hierzulande knapp verfehlt wurde. Damit kommen wir zur charttechnischen Situation beim DAX®: Insgesamt war es ein gelungener Wochenauftakt für die deutschen Standardwerte. Zwar gelang kein neues Allzeithoch oberhalb der Marke von 26.445 Punkten, aber zumindest doch der höchste Schlusskurs (26.324 Punkte) der Historie. Jedes neue Bewegungshoch bestätigt den zugrundeliegenden Aufwärtstrend, der ohnehin absolut intakt ist. Wichtige Unterstützungen bestehen in Form des Julihochs bei 25.900 Punkten sowie der großen Ausbruchszone des Jahres 2026 bei rund 25.500 Punkten. Der Blick auf die Unterseite darf nicht fehlen, denn der RSI notiert inzwischen im überkauften Bereich.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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