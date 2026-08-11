Frankfurt, 11. ⁠Aug (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge wenig verändert in den Handel starten. Bereits zum Wochenanfang hatte sich der ‌deutsche Leitindex nach der jüngsten Rally kaum vom Fleck bewegt und war stabil bei 26.323 Punkten ⁠aus dem ⁠Handel gegangen. Schwindende Hoffnungen auf eine Öffnung der Straße von Hormus und anziehende Ölpreise belasteten auch die drei wichtigsten Indizes an der Wall Street.

Neben der Lage in Nahost haben Anleger ‌vor allem eine Reihe Firmenbilanzen im ‌Blick. Im Fokus stehen die Immobilienkonzerne Deutsche Wohnen und TAG Immobilien. Auch der verstaatlichte Energiekonzern Uniper ⁠legt Zahlen vor. Mit Interesse blicken Anleger zudem auf ‌Aussagen zum Stand der ⁠Privatisierung. Der Bund hatte Uniper in der Energiekrise 2022 übernommen und damit eine drohende Pleite abgewendet. Die EU-Wettbewerbshüter hatten den Bund verpflichtet, ‌bis 2028 seinen ⁠Anteil an Uniper bis auf ⁠25 Prozent plus eine Aktie abzubauen. Interessenten sollten sich bis Mitte Juni melden. Neben einem Verkauf ist auch ein Börsengang möglich.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 26.323,88

EuroStoxx50 6.535,62

EuroStoxx50-Future 6.560,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 53.975,98 -0,1%

Nasdaq

S&P 500 7.753,11 -0,1%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.964,79 -0,0%

Hang Seng 25.773,56 -0,6%

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)