Vorbörse 11.08.2026

Dax mit leichten Gewinnen knapp unter Rekordniveau erwartet

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Der deutsche Aktienmarkt zeigt unverändert Stärke. Nach einer Stagnation des Dax nur knapp unter dem jüngsten Rekordhoch zum Wochenauftakt dürfte das deutsche Börsenbarometer am Dienstag zum Handelsbeginn leicht zulegen. Mit einem moderaten Plus von 0,2 Prozent auf 26.370 Zähler taxierte der Broker IG den Dax allerdings noch etwas unter der Höchstmarke vom Freitag von 26.445 Punkten vom Freitag.

Ein gutes Gewinnwachstum der Dax-Unternehmen trotz hoher Energiepreise, "gepaart mit moderaten Bewertungen und zurückhaltender Anlegerstimmung, erzeugen ein konstruktives Umfeld für den Dax", schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank am Morgen. Mit Blick auf den Nahostkonflikt hätten sich die Marktakteure mittlerweile "an eine Situation zwischen Hoffen und Bangen gewöhnt und sich angesichts der wechselhaften Nachrichtenlage ein dickes Fell wachsen lassen". Gleichwohl gibt Stanzl zu bedenken: "Resilienz ist aber nicht gleichbedeutend mit Immunität: Der Nahostkonflikt bleibt ein Pulverfass, die Stimmung kann jederzeit blitzschnell drehen."

USA: Moderate Verluste

Die sich in Rekordnähe haltenden US-Börsen haben am Montag moderat nachgegeben. Nachlassende Sorgen vor Leitzinserhöhungen nach dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag wurden überschattet von Unsicherheit über die weitere Entwicklung im Nahen Osten. Der Dow Jones Industrial gab um 0,11 Prozent auf 53.976 Punkte nach. In der vergangenen Woche hatte der bekannteste Wall-Street-Index um drei Prozent zugelegt und bei 54.744 Zählern ein Rekordhoch erreicht. Der S&P 500 sank zum Wochenstart um 0,06 Prozent auf 7.753 Punkte. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq 100 verlor 0,34 Prozent auf 29.622 Zähler.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones53.976- 0,11 Prozent
S&P 5007.758- 0,06 Prozent
Nasdaq 10029.622- 0,34 Prozent

Asien: Uneinheitlich

Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Montag angesichts der Unsicherheit in puncto der Lage rund um die Straße von Hormus teils zurückgehalten. Zuletzt hatte die Islamische Republik eine Öffnung der Seestraße von Zugeständnissen der USA und ihrer Verbündeten abhängig gemacht und beabsichtigt, Gebühren für eine Durchfahrt durch die Meerenge zu erheben. Zudem warten Anleger auf US-Inflationsdaten, die zur Wochenmitte anstehen und wichtig sind für die bald anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen fiel zuletzt um 0,2 Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,8 Prozent sank. Der Kospi in Südkorea gewann knapp 1,4 Prozent. Moderat nach oben ging es in Australien, während es in Indien Kursverluste gab.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22566.970+ 2,08 Prozent
Hang Seng25.736- 0,78 Prozent
CSI 3004.691- 0,22 Prozent
Kospi6.384+ 1,35 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future124,50+ 0,03 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,18+ 0,007 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,71+ 0,007 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1542- 0,02 Prozent
Dollar in Yen159,21- 0,05 Prozent
Euro in Yen183,76- 0,08 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent87,10 Dollar- 0,02 Dollar
WTI82,18 Dollar+ 0,05 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 70 (69) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 27 (28) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG STARTET HUGO BOSS MIT 'BUY' - ZIEL 50 EUR

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 74 (68) EUR - 'NEUTRAL'

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 11.08.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
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Dividendenkalender heute, 11.08.2026heute · 04:00 Uhr · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 39 (42) EUR - 'BUY'

- RBC STARTET RHEINMETALL MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 1600 EUR

- UBS SENKT CARL ZEISS MEDITEC AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 22,60 (25) EUR

- WDH/BARCLAYS STARTET RENK MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 60 EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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