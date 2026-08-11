Dermapharm wächst dank Markenarzneien - Jahresziele bestätigt

Markenarzneien und die jüngsten Übernahmen haben dem Pharmahersteller Dermapharm auch im zweiten Quartal Schwung verliehen. Der Konzern sieht sich deshalb auf einem guten Weg. "Auch für das zweite Halbjahr sehen wir in allen drei Segmenten eine insgesamt positive Entwicklung und bestätigen vor diesem Hintergrund unsere Prognose für das Gesamtjahr 2026", sagte Unternehmenschef Hans-Georg Feldmeier zu Vorlage vorläufiger Zahlen am Dienstag in Grünwald.

Den Angaben zufolge kletterte der Umsatz in den ersten sechs Monaten im Vergleich um 2,9 Prozent auf 591,0 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte noch der Konzernumbau das Wachstum etwas gebremst. Aktuell profitierte der Konzern auch von dem Zukauf der Mucos-Gruppe, zu deren Portfolio die bekannte Schmerzmarke Wobenzym gehört.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg auf 163,2 Millionen Euro - nach 148 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die entsprechende Marge erhöhte sich um 1,8 Prozentpunkte auf 27,6 Prozent. Endgültige Zahlen folgen am 25. August.