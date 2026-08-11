Deutsche Anleihen: Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag nach anfänglichen Verlusten zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,29 Prozent auf 124,81 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,15 Prozent.

Die Anleihekurse waren zunächst noch angesichts erneut gestiegener Ölpreise gefallen. Im Handelsverlauf gaben sie ihre Aufschläge wieder ab. Hoffnungen auf eine Entspannung im Nahen Osten belasteten die Ölpreise und stützten die Anleihekurse. Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif sagte, dass die Signale der vergangene Tage darauf hindeuteten, dass die USA und der Iran "kurz vor einer Art Einigung stehen". Die Unsicherheit bleibt jedoch hoch. Schließlich wurden bisher Hoffnungssignale immer wieder enttäuscht.

Da keine fundamentalen Impulse seitens Makrodaten oder Zentralbanken vorliegen, geben laut Commerzbank die Energiemärkte weiterhin den Ton an. "Während Öl im Intraday-Handel immer noch eine enge Korrelation mit vielen Marktvariablen aufweist, sind in den letzten Monaten raffinierte Ölprodukte wie Diesel am stärksten mit kurzfristigen Inflations- und Zins-Forwards korreliert."/jsl/he