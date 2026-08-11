Diese Aktien punkten, auch wenn's in der Branche ruckelt

In einem schwachen Marktumfeld zeigt sich oft besonders deutlich, welche Unternehmen echte Qualität besitzen. Während ganze Branchen unter Druck stehen, können einzelne Aktien mit starken Zahlen, hoher Preissetzungsmacht, stabilen Margen oder strukturellem Wachstum positiv herausstechen.

In dieser Analyse schaut Nico Santura auf drei Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren, die trotz schwieriger Rahmenbedingungen relative Stärke zeigen: Cloudflare im angeschlagenen Software- und SaaS-Sektor, Ferrari im schwächeren Luxusgütermarkt und Ahold Delhaize im defensiven Konsum- und Einzelhandelsbereich.

Dabei geht es um Umsatzwachstum, Margen, Kundenbindung, Bewertung, Burggräben und die Frage, ob diese Aktien auch in einem schwachen Umfeld weiterhin attraktiv bleiben. Welche Aktie bietet aktuell das beste Chance-Risiko-Verhältnis für langfristige Anleger?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Anteile an Ferrari N.V. (WKN: A2ACKK). Es besteht somit ein potenzieller Interessenkonflikt, da der Autor von einer positiven Kursentwicklung dieser Wertpapiere profitiert.

* Haftungsausschluss: Keine Anlage- oder Steuerberatung. Keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten. Dieser Beitrag dient rein der Information und Unterhaltung. Investitionen in Wertpapiere bergen das Risiko eines Totalverlusts. Eine Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Basis dieser Informationen getroffen werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen.