Energiekonzern
Uniper setzt auf Rechenzentren - Optimistischer für 2026
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: nitpicker/Shutterstock.com
(Reuters) - Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper hat nach Zuwächsen im ersten Halbjahr seine Erwartungen für 2026 leicht angehoben und will das Geschäft mit Rechenzentren deutlich ausbauen. Das bereinigte Betriebsergebnis (Adjusted Ebitda) sei auf 711 Millionen Euro gestiegen nach 379 Millionen im Vorjahreszeitraum, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Im Gesamtjahr peilt Uniper nun ein Ergebnis in einer Bandbreite von 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro nach bislang ein bis 1,3 Milliarden an. Für das Geschäft mit der Stromversorgung für Rechenzentren würden noch in diesem Jahr weitere Investitionsentscheidungen getroffen.
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