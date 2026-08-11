Energiekonzern

Uniper setzt auf Rechenzentren - Optimistischer für 2026

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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(Reuters) - Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper hat nach Zuwächsen im ersten Halbjahr seine Erwartungen ‌für 2026 leicht angehoben und will das Geschäft mit ⁠Rechenzentren ⁠deutlich ausbauen. Das bereinigte Betriebsergebnis (Adjusted Ebitda) sei auf 711 Millionen Euro gestiegen nach 379 Millionen im Vorjahreszeitraum, ‌teilte der Konzern ‌am Mittwoch mit. Im Gesamtjahr peilt Uniper nun ein ⁠Ergebnis in einer Bandbreite von ‌1,1 bis ⁠1,3 Milliarden Euro nach bislang ein bis 1,3 Milliarden an. Für das ‌Geschäft ⁠mit der Stromversorgung für ⁠Rechenzentren würden noch in diesem Jahr weitere Investitionsentscheidungen getroffen.

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