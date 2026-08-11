EQS-Adhoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: SOEC-Neuausrichtung führt zu Anpassung der EBIT-Prognose 2025/26; Aktualisierung der Auftragseingangs- und Umsatz-Erwartung auf Basis bisheriger Geschäftsentwicklung

EQS-Ad-hoc: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Strategische Unternehmensentscheidung

thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA: SOEC-Neuausrichtung führt zu Anpassung der EBIT-Prognose 2025/26; Aktualisierung der Auftragseingangs- und Umsatz-Erwartung auf Basis bisheriger Geschäftsentwicklung



11.08.2026 / 18:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA (“thyssenkrupp nucera”) hat sich nach sorgfältiger strategischer Bewertung der Marktreife, des Investitionsbedarfs und der wirtschaftlichen Perspektiven entschieden, die Aktivitäten zum Aufbau einer eigenen Serienfertigung der Hochtemperatur-Elektrolyse (Solid Oxide Electrolysis Cell, SOEC) nicht weiterzuverfolgen. Im Zusammenhang mit dieser Entscheidung fallen negative Einmaleffekte im EBIT in Höhe von ca. 30 Mio. Euro an, im Wesentlichen aus einer Wertberichtigung der Pilotanlage und aktivierter Entwicklungsleistungen, die das Ergebnis des Segments Grüner Wasserstoff (gH2) im vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 belasten werden. Ab dem Geschäftsjahr 2026/27 profitiert thyssenkrupp nucera von geringeren Ausgaben für die SOEC-Technologie im Umfang von bis zu 10 Mio. Euro im EBIT und rund 20 Mio. Euro im Cashflow.

In Konsequenz der SOEC-Neuausrichtung wird die EBIT-Prognose für das Segment gH2 sowie für den Konzern für das Gesamtjahr 2025/26 angepasst. Darüber hinaus nimmt thyssenkrupp nucera auf Basis der bisherigen Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr 2025/26 eine Aktualisierung der Prognose für die Kennzahlen Auftragseingang und Umsatz für das Geschäftsjahr 2025/26 vor.

Aktualisierter Ausblick für das Geschäftsjahr 2025/26

thyssenkrupp nucera rechnet im gH2-Segment aufgrund der Einstellung der Aktivitäten zum Aufbau einer eigenen SOEC-Serienfertigung und dem daraus resultierenden einmaligen Ergebniseffekt mit einem EBIT zwischen –155 Mio. Euro und –135 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2025/26 (2024/25: –56 Mio. Euro). Zuletzt war thyssenkrupp nucera von einem EBIT zwischen –125 Mio. Euro und –90 Mio. Euro ausgegangen. Die Umsatzerwartung für das gH2-Segment wird auf Basis der laufenden Geschäftsentwicklung auf 100 Mio. Euro bis 130 Mio. Euro angepasst (2024/25: 459 Mio. Euro). Zuvor war thyssenkrupp nucera von einem gH2-Umsatz von 120 Mio. Euro bis 170 Mio. Euro ausgegangen.

Die Prognose im Segment Chlor-Alkali (CA) bleibt unverändert. Das Umsatzintervall von 320 Mio. Euro bis 400 Mio. Euro wird bestätigt (2024/25: 387 Mio. Euro). Das EBIT soll weiter zwischen 45 Mio. Euro und 65 Mio. Euro betragen (2024/25: 58 Mio. Euro).

Auf Konzernebene wird das Umsatz-Prognoseintervall auf Basis der laufenden Geschäftsentwicklung auf 450 Mio. Euro bis 500 Mio. Euro konkretisiert (2024/25: 845 Mio. Euro). Zuvor hatte thyssenkrupp nucera einen Konzernumsatz zwischen 450 Mio. Euro und 550 Mio. Euro erwartet. Das EBIT-Intervall wird unter Berücksichtigung der SOEC-Neuausrichtung auf –105 Mio. Euro bis –75 Mio. Euro (2024/25: 2 Mio. Euro) angepasst. Zuvor bewegte sich die Erwartung für das Konzern-EBIT zwischen –80 Mio. Euro und –30 Mio. Euro.

thyssenkrupp nucera präzisiert ferner die Konzernprognose für den Auftragseingang innerhalb der zuvor kommunizierten Bandbreite und erwartet im Geschäftsjahr 2025/26 nun einen Wert zwischen 550 Mio. Euro und 670 Mio. Euro (2024/25: 348 Mio. Euro). Zuvor lag die Prognosespanne bei 550 bis 850 Mio. Euro.

Finanzkennzahlen: Erläuterungen zu den herangezogenen finanziellen Leistungsindikatoren befinden sich im Geschäftsbericht 2024/25 von thyssenkrupp nucera auf den Seiten 31 bis 32, abrufbar unter dem folgenden Link:

https://investors.thyssenkrupp-nucera.com/de/investoren/publikationen

Mitteilende Person: Dr. Hendrik Finger, Head of Investor Relations, thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

Ende der Insiderinformation

11.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Freie-Vogel-Str. 385 a 44269 Dortmund Deutschland Telefon: +49 231-22972-7100 E-Mail: info@thyssenkrupp-nucera.com Internet: www.thyssenkrupp-nucera.com ISIN: DE000NCA0001 WKN: NCA000 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 549300T0K3CI2C25SC77 EQS News ID: 2380956

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2380956 11.08.2026 CET/CEST