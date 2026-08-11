EQS-AFR: HomeToGo SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: HomeToGo SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
HomeToGo SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

11.08.2026 / 10:11 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die HomeToGo SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.08.2026

Ort:

https://ir.hometogo.de/de/investors/finanzpublikationen

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.08.2026

Ort:

https://ir.hometogo.de/investors/financial-publications

11.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HomeToGo SE
9 rue de Bitbourg
L-1273 Luxemburg
Luxemburg
Internet:ir.hometogo.de
LEI Code:2221001IK1TS34BCHL37
Ende der MitteilungEQS News-Service

2380600 11.08.2026 CET/CEST

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