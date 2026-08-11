EQS-AFR: KHD Humboldt Wedag International AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KHD Humboldt Wedag International AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

KHD Humboldt Wedag International AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



11.08.2026 / 14:00 CET/CEST

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Hiermit gibt die KHD Humboldt Wedag International AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://www.khd.com/de/ir/mitteilungen-berichte/#finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Ort:

https://ww.khd.com/ir/news-reports/#financial-reports

11.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: KHD Humboldt Wedag International AG Von-der-Wettern-Str. 4a 51149 Köln Deutschland Internet: www.khd.com LEI Code: 5299008OP61LV2OHKN14

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