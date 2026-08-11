EQS-DD: Basler AG: Dr. Holger Singpiel, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.08.2026 / 12:47 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Holger
Nachname(n):Singpiel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Basler Aktiengesellschaft

b) LEI

5299006OKY4JQTOWH448 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0005102008

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
23,15 EUR4.630,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
23,1500 EUR4.630,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Gettex
MIC:XMUN

11.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Basler Aktiengesellschaft
An der Strusbek 60-62
22926 Ahrensburg
Deutschland
Internet:www.baslerweb.com
LEI Code:5299006OKY4JQTOWH448
Ende der MitteilungEQS News-Service

106474 11.08.2026 CET/CEST

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