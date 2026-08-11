EQS-DD: InnoTec TSS AG: Grondbach GmbH, Erwerb im Rahmen des von der GLI Beteiligungs-gesellschaft mbH (“GLI“) und der Grondbach GmbH (“Grondbach“) am 14.07.2026 veröffentlich-ten ...

Erwerb im Rahmen des von der GLI Beteiligungs-gesellschaft mbH (“GLI“) und der Grondbach GmbH (“Grondbach“) am 14.07.2026 veröffentlich-ten Pflichtangebots. Die eingelieferten Aktien wer-den hälftig von GLI und Grondbach erworben, bei ungerader Stückzahl erhält Grondbach eine Aktie mehr (“Verteilschlüssel“). Diese Meldung betrifft den auf Grondbach entfallenden meldepflichtigen und noch nicht gemeldeten Anteil, bezogen auf den Meldestichtag 10.08.2026, 18:00 MESZ, der am 11.08.2026 veröffentlichten Meldung nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpÜG.