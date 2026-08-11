EQS-News: Barrick-Nachbar Lake Victoria Gold legt erste Ressource für Goldprojekt Tembo vor

Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Expansion

Barrick-Nachbar Lake Victoria Gold legt erste Ressource für Goldprojekt Tembo vor



11.08.2026 / 11:13 CET/CEST

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Lake Victoria Gold (TSXV: LVG / WKN: A3E4WC)

hat einen entscheidenden Meilenstein erreicht: Für das zu 100 Prozent kontrollierte Tembo-Projekt im Nordwesten Tansanias – in direkter Nachbarschaft zur Bulyanhulu-Mine des Goldgiganten Barrick Mining – liegt jetzt die erste Ressourcenschätzung vor! Damit wandelt sich das Projekt von einer reinen Bohrstory zu einem handfesten Gold-Asset – auf bereits erteilten Bergbaulizenzen.

Die initiale Ressource erstreckt sich über die drei oberflächennahen Zonen Ngula 1, Nyakagwe Village sowie Nyakagwe East. Innerhalb konzeptioneller Tagebauhüllen weist das Unternehmen dabei zunächst 99.700 Unzen Gold in der Kategorie Indicated (2,69 Mio. Tonnen mit 1,16 g/t) sowie weitere 480.100 Unzen in der Kategorie Inferred (13,33 Mio. Tonnen mit 1,12 g/t) aus.

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Barrick-Nachbar Lake Victoria: Erste Goldressource befeuert Pläne für baldige Goldproduktion

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