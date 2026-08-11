EQS-News: Der Ellinikon-Sportpark öffnet seine Pforten für alle, während Europas größtes Stadterneuerungsprojekt zügig seiner Fertigstellung entgegenstrebt

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Der Ellinikon-Sportpark öffnet seine Pforten für alle, während Europas größtes Stadterneuerungsprojekt zügig seiner Fertigstellung entgegenstrebt



11.08.2026 / 10:05 CET/CEST

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ATHEN, Griechenland, 11. August 2026 /PRNewswire/ -- „The Ellinikon", Europas größtes Stadterneuerungsprojekt unter der Federführung von LAMDA Development, hat mit der Eröffnung des „The Ellinikon Sports Park", der ersten groß angelegten öffentlichen Sport- und Wellnessanlage des Projekts, einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Eröffnung ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umgestaltung des ehemaligen internationalen Flughafens von Athen in eine Küstenstadt der nächsten Generation, während die Bauarbeiten in den Wohnvierteln, an den bedeutenden Einkaufszielen und am ikonischen Riviera Tower zügig voranschreiten.

Auf einer Fläche von 287.000 Quadratmetern wurde der Ellinikon-Sportpark als offener, barrierefreier Ort konzipiert, der sowohl für Leistungssportler als auch für Freizeitsportler, Familien, Touristen und alle Athener gleichermaßen gedacht ist und Sport, Wellness und den öffentlichen Raum als prägende Elemente der Projektvision einer „15-Minuten-Stadt" stärkt. Der Park verfügt über eine fertiggestellte Leichtathletikanlage, Fußballplätze und einen Wurfplatz sowie Freispielplätze für Tennis und Basketball, Wohnheime für Sportler, vielseitig nutzbare Freizeitbereiche und 115.000 Quadratmeter weitläufige, landschaftlich gestaltete Grünflächen.

Der Sportpark hat bereits Anfang dieses Jahres seine Eignung als Austragungsort für Weltklasse-Veranstaltungen unter Beweis gestellt, als er Tausende von Zuschauern zur EKO-Super-Sonderprüfung der Acropolis-Rallye im Rahmen der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2026 empfing und damit einen ersten Vorgeschmack auf die internationalen Wettkämpfe, das Gemeinschaftsprogramm und die öffentlichen Veranstaltungen gab, die an diesem Veranstaltungsort stattfinden werden.

Odisseas Athanasiou, Geschäftsführer von LAMDA Development, erklärte: „Die Eröffnung des ersten Bauabschnitts des Sportparks für die Öffentlichkeit stellt einen wichtigen und äußerst symbolträchtigen Meilenstein für das Ellinikon dar. Dies ist der Moment, in dem The Ellinikon seine Türen nun tatsächlich für die Öffentlichkeit öffnet und den Bürgern die Möglichkeit bietet, die ersten greifbaren Elemente der neuen Lebensweise, die im Rahmen des größten Stadterneuerungsprojekts Europas Gestalt annimmt, hautnah zu erleben. Für uns alle ist dies ein wichtiger Schritt auf einem Weg, der vor Jahren begann und von einer Vision, Ausdauer und dem festen Glauben an unser Ziel getragen wurde."

Während der Sportpark seine Pforten öffnet, schreiten die Bauarbeiten in allen Bezirken von The Ellinikon weiter zügig voran: Wohnviertel entstehen, bedeutende Einkaufsziele nähern sich ihrer Fertigstellung und der Riviera Tower erreicht seine endgültige Höhe.

Wohngebiete breiten sich weiter aus

Das Wohnimmobilienportfolio von Ellinikon wächst weiter – mit der kürzlich erfolgten Markteinführung von „The Courtyards", dem neuesten Projekt im Stadtteil „Little Athens". Das von dem renommierten griechischen Architekturbüro AUDO Architects entworfene Bauprojekt umfasst 324 moderne Wohnungen in 11 Gebäuden, darunter Wohnungen mit einem bis vier Schlafzimmern, die vom modernen mediterranen Lebensstil inspiriert sind. Ausgewählte Penthäuser verfügen über großzügige Dachterrassen, während 35 Wohnungen im Erdgeschoss private Gärten mit entweder einem Swimmingpool oder einem Whirlpool bieten. Alle Wohnungen verfügen über einen Tiefgaragenstellplatz und einen eigenen Abstellraum.

Die Bauarbeiten an den Wohnprojekten im Ellinikon-Areal schreiten voran. Die ersten Immobilien sollen voraussichtlich Anfang 2027 übergeben werden, gefolgt von der schrittweisen Übergabe weiterer Wohnungen im Laufe des Jahres 2027. Als weiterer wichtiger Meilenstein wurde nun das erste vollständig fertiggestellte Musterhaus im Projekt „Promenade Heights" in Little Athens vorgestellt. Es bietet den ersten Einblick in ein fertiggestelltes Wohnhaus innerhalb von „The Ellinikon" und vermittelt einen ersten Eindruck von der Qualität, dem Design und der handwerklichen Ausführung, die diese Wohnanlage auszeichnen werden.

Wichtige Einkaufsziele entwickeln sich weiter

Auch die Bauarbeiten an der Riviera Galleria, einem von dem renommierten japanischen Architekten Kengo Kuma entworfenen Premium-Einkaufs- und Gastronomiezentrum, schreiten weiter voran. Auf einer Fläche von 23.000 Quadratmetern soll hier eine sorgfältig zusammengestellte Mischung aus internationalen und griechischen Mode-, Lifestyle- und Gastronomiekonzepten geboten werden – vom Tag bis in den Abend hinein. Sein wellenförmiges architektonisches Vordach ist von der Bewegung des Wassers inspiriert. Die Fertigstellung der Riviera Galleria ist für Anfang 2027 geplant; bereits jetzt liegen Rahmenvereinbarungen vor, die 76 Prozent der vermietbaren Bruttofläche abdecken.

An anderer Stelle im Ellinikon-Komplex laufen derzeit die Bauarbeiten an der Ellinikon Mall, die vom international renommierten Architekturbüro Aedas entworfen wurde. Das Projekt, das sich zu Griechenlands größtem und modernstem Einkaufszentrum und zu einem der führenden Einkaufs-, Unterhaltungs- und Freizeitziele Südeuropas entwickeln soll, hat kürzlich den Baubeginn gefeiert, nachdem im Rahmen von Bürgergesprächen der Zeitplan für die Umsetzung, Maßnahmen zur Umweltüberwachung sowie Verkehrsmanagementpläne vorgestellt worden waren. Mit einer Bruttomietfläche von 100.000 Quadratmetern wird das Einkaufszentrum Innen- und Außenbereiche durch ein nachhaltiges, hybrides Konzept miteinander verbinden, das Einzelhandel, Gastronomie, Unterhaltung und grüne öffentliche Räume nahtlos miteinander verbindet. Die unterzeichneten Rahmenvereinbarungen decken bereits 70 Prozent der gesamten Bruttomietfläche des Einkaufszentrums ab, was die starke Nachfrage seitens der Einzelhändler im Vorfeld der für 2029 geplanten Fertigstellung widerspiegelt.

Die Eröffnung des Ellinikon-Sportparks sowie die Fertigstellung des Rohbaus des Riviera Tower, die Fertigstellung der Riviera Galleria, der Baubeginn der Ellinikon Mall, der weitere Ausbau der Wohnviertel und die Eröffnung der LAMDA Labs zeugen von der zusehends voranschreitenden Verwirklichung eines der weltweit ehrgeizigsten gemischt genutzten Entwicklungsprojekte.

Weitere Informationen zu „The Ellinikon" finden Sie unter https://theellinikon.com.gr/

Weitere Informationen zu LAMDA Development finden Sie unter https://www.lamdadev.com

Ellinikon

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