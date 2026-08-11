EQS-News: Dermapharm Holding SE wächst im ersten Halbjahr 2026 profitabel und bestätigt Prognose

EQS-News: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Dermapharm Holding SE wächst im ersten Halbjahr 2026 profitabel und bestätigt Prognose



11.08.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dermapharm Holding SE wächst im ersten

Halbjahr 2026 profitabel und bestätigt Prognose

Konzernumsatz steigt im ersten Halbjahr 2026 um 2,9 % auf 591,0 Mio. €

Unbereinigtes EBITDA erhöht sich überproportional um 27,3 % auf 184,5 Mio. €; unbereinigte EBITDA-Marge steigt auf 31,2 %

Bereinigtes EBITDA wächst um 10,3 % auf 163,2 Mio. €; bereinigte EBITDA- Marge verbessert sich auf 27,6 %

Starkes organisches und anorganisches Wachstum im Segment „Markenarzneimittel“ kompensiert die planmäßige Neuausrichtung bei axicorp deutlich

Vorstand bestätigt Prognose für 2026 mit einem Konzernumsatz von 1.182 bis 1.218 Mio. € und einem bereinigten EBITDA von 331 bis 341 Mio. €

Grünwald, 11. August 2026 – Die Dermapharm Holding SE („Dermapharm“), ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten, veröffentlicht heute ihre ungeprüften vorläufigen IFRS-Konzern-Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2026.

Dermapharm setzt die positive Entwicklung aus dem ersten Quartal im zweiten Quartal 2026 fort. Auf Basis der vorläufigen Zahlen verzeichnet der Konzern im ersten Halbjahr 2026 ein Umsatzwachstum um 2,9 % auf 591,0 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 574,5 Mio. €).

Das unbereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) steigt um 27,3 % auf 184,5 Mio. € und erreicht eine EBITDA-Marge von 31,2 % (Vorjahreszeitraum: 144,9 Mio. € bzw. 25,2 %). Die Bereinigungen im ersten Halbjahr 2026 belaufen sich auf insgesamt -21,3 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 3,1 Mio. €) und umfassen im Wesentlichen einen vorläufigen negativen Unterschiedsbetrag aus dem Erwerb der Mucos-Gruppe sowie Restrukturierungs- und sonstige transaktionsbezogene Einmaleffekte. Das bereinigte EBITDA beträgt 163,2 Mio. € oder 27,6 % der Nettoerlöse (Vorjahreszeitraum: 148,0 Mio. € bzw. 25,8 %).

Das starke organische Wachstum im Markensegment sowie die erstmals berücksichtigten Umsatzbeiträge der Mucos-Gruppe und von F. Trenka kompensieren den erwarteten Rückgang infolge der strategischen Portfoliobereinigung bei axicorp und den Umbau des Geschäftsmodells der Arkopharma deutlich.

„Die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2026 unterstreicht erneut die Stärke unseres Geschäftsmodells. Wachstumstreiber bleiben unsere etablierten Markenprodukte im In- und Ausland, die wir kontinuierlich weiterentwickeln und durch gezielte Portfolioerweiterungen stärken. Gleichzeitig profitieren wir von den Wachstumsimpulsen aus den Akquisitionen der Mucos-Gruppe mit Marken wie Wobenzym®. Auch für das zweite Halbjahr sehen wir in allen drei Segmenten eine insgesamt positive Entwicklung und bestätigen vor diesem Hintergrund unsere Prognose für das Gesamtjahr 2026“, so Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE.



Segment „Markenarzneimittel“

Besonders robust zeigt sich das organische Wachstum im Segment „Markenarzneimittel“. Das Wachstum resultiert im Wesentlichen aus den erstmals konsolidierten Beiträgen der Mucos-Gruppe, der Einbeziehung von F. Trenka sowie der dynamischen Entwicklung des nationalen und internationalen Bestandsgeschäfts.



Segment „Andere Gesundheitsprodukte“

Das Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ verzeichnet im Zuge der konjunkturbedingt geschwächten Kaufkraft einen moderaten Umsatzrückgang. Das Segmentergebnis profitierte insbesondere von positiven Wechselkurseffekten sowie einer verbesserten Materialaufwandsquote, wodurch die gestiegenen Zollaufwendungen mehr als kompensiert werden konnten.



Segment „Parallelimportgeschäft“

Im Segment „Parallelimportgeschäft“ entwickeln sich Umsatz und Ergebnis entsprechend der strategischen Neuausrichtung des Produktportfolios. Während die laufende Fokussierung auf margenstärkere Produkte erwartungsgemäß zu niedrigeren Umsätzen führt, verbessert sich die Ertragslage infolge der erfolgreich umgesetzten Portfoliobereinigung.



Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt

Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr bestätigt der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2026. Dermapharm erwartet weiterhin einen Konzernumsatz zwischen 1.182 Mio. € und 1.218 Mio. € sowie ein bereinigtes Konzern-EBITDA zwischen 331 Mio. € und 341 Mio. €.

Die endgültigen, prüferisch durchgesehenen Zahlen für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht Dermapharm mit dem vollständigen Halbjahresfinanzbericht 2026 am 25. August 2026.

IFRS Finanzkennzahlen H1 2026 im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode

(Darstellung ohne Segmentüberleitung/Konzernholding)

in Mio. € H1 2026 H1 2025 Veränderung Konzernumsatz 591,0 574,5 2,9 % Bereinigtes Konzern-EBITDA* 163,2 148,0 10,3 % Bereinigte EBITDA-Marge* (in %) 27,6 25,8 1,8 Pp Konzern-EBITDA 184,5 144,9 27,3 % EBITDA-Marge (in %) 31,2 25,2 6,0 Pp

* H1 2026 EBITDA um Sondereffekte in Höhe von -21,3 Mio. € bereinigt.

H1 2025 EBITDA um Sondereffekte in Höhe von 3,1 Mio. € bereinigt.





Unternehmensprofil

Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Europe"

Dermapharm ist ein innovativer und wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte in Deutschland, dem übrigen Europa sowie den USA.

Dermapharm verfügt im Segment „Markenarzneimittel“ über mehr als 1.400 Arzneimittelzulassungen mit mehr als 400 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft erstreckt sich von der hausinternen Produktentwicklung und Produktion über Qualitätsmanagement und Logistik bis hin zum Vertrieb der Markenarzneimittel durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst.

Im Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ bündelt Dermapharm Nahrungsergänzungs- und pflanzliche Arzneimittel, Kosmetika und Medizinprodukte sowie pflanzliche Extrakte und medizinisches Cannabis. Zum Segment zählen neben der französischen Arkopharma, Marktführer für pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich, unter anderem auch die spanischen Euromed S.A., ein global führender Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-,

Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.

Mit der axicorp betreibt Dermapharm das Segment „Parallelimportgeschäft“. Axicorp importiert Originator-Arzneimittel aus anderen EU-Mitgliedsstaaten zum Weiterverkauf an pharmazeutische Großhändler und Apotheken in Deutschland. Dabei profitiert axicorp von der unterschiedlichen Preisgestaltung innerhalb der einzelnen EU-Mitgliedsländer. Ausgehend vom Umsatz ist axicorp aktuell der sechstgrößte Parallelimporteur in Deutschland.

Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung optimiert der Konzern seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich und sorgt neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse.

Kontakt

Investor Relations & Corporate Communications

Britta Hamberger

Tel.: +49 (0)89 64186-233

E-Mail: ir@dermapharm.com

11.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Dermapharm Holding SE Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 64 86-0 E-Mail: ir@dermapharm.com Internet: ir.dermapharm.de ISIN: DE000A2GS5D8 WKN: A2GS5D Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 5299009F0KNZINQQQK37 EQS News ID: 2380076

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2380076 11.08.2026 CET/CEST