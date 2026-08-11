EQS-News: Die Games of the Future Astana 2026 gehen nach 12 spannenden Wettkampftagen zu Ende

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Die Games of the Future Astana 2026 gehen nach 12 spannenden Wettkampftagen zu Ende



11.08.2026 / 08:15 CET/CEST

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Die Ausgabe 2026 des weltweit führenden Phygital-Sportereignisses, bei dem körperliche Leistung auf digitales Gameplay trifft, ist zu Ende gegangen und hat Sportler, Fans sowie Sender aus aller Welt zusammengebracht.

ASTANA, Kasachstan, 10. August 2026 /PRNewswire/ -- Die Games of the Future Astana 2026 powered by Samruk-Kazyna sind nach 12 Tagen intensiver Wettkämpfe offiziell zu Ende gegangen und brachten mehr als 800 Teilnehmer aus über 50 Nationen nach Astana, die um einen Preisgeldpool von über 4 Millionen US-Dollar kämpften. Einige der weltweit führenden Sport- und E-Sport-Vereine traten gemeinsam mit aufstrebenden Phygital-Talenten in acht Disziplinen an, während Tausende Fans die vier Veranstaltungsorte von Weltklasse in der ganzen Stadt füllten und Hunderte Millionen weitere Zuschauer weltweit das Geschehen verfolgten.

NS Team - Phygital Football winners at the Games of the Future 2026

Vom 29. Juli bis zum 9. August boten die Games of the Future ein Spektakel aus sportlicher Höchstleistung, digitalem Gameplay und Strategie, wobei Athleten sowie Vereine aus aller Welt um Titel in einem Programm aus Phygital-Sport und einigen der weltweit größten E-Sport-Titel kämpften. Zwölf actionreiche Tage boten an allen Austragungsorten herausragende Leistungen sowie unvergessliche Momente, bevor schließlich in Astana acht Sieger gekürt wurden.

Die Athleten und Mannschaften traten in folgenden Disziplinen gegeneinander an:

Phygital Basketball, präsentiert von Halyk Fund

Phygital Football UFL, präsentiert von Samruk-Kazyna

Phygital Dancing, präsentiert von Solidcore Resources

Phygital Shooter CS2, präsentiert von Yandex Go

Phygital Fighting, präsentiert von Kazzinc

Battle Royale PUBG: Battlegrounds, präsentiert von der Alatau City Bank

MOBA PC Dota 2, präsentiert von CenterCredit

MOBA Mobile MLBB, präsentiert von Freedom

In allen Disziplinen wurden Sieger gekürt

17 Gaming sicherte sich die „Battle Royale"-Krone, setzte sich dabei gegen GAM The Expendables durch und gewann das damit verbundene Preisgeld in Höhe von 300.000 US-Dollar. Team Vitality belegte den dritten Platz auf dem Podium, vor einer Reihe weiterer Teams, darunter Twisted Minds, Geekay Esports und Team Falcons.

Beim Phygital Basketball sicherte sich Wilders im Finale einen deutlichen Sieg und gewann damit 100.000 US-Dollar. Zum Teilnehmerfeld gehörten auch weltbekannte Vereine wie Valencia Basket sowie Boca Juniors. Basketball war nicht die einzige Disziplin, in der ein beeindruckender Sieg errungen wurde: PlayTime sicherte sich in der Kategorie MOBA PC den Titel und feierte damit seinen ersten großen Turniersieg bei den Games of the Future, nachdem sich das Team gegen starke Konkurrenten wie VICI Gaming, Xtreme Gaming und Execration durchgesetzt hatte.

Das Finale im Phygital Football war ebenso spannend, wobei sich das NS Team den Titel gegen den Vorjahressieger Quetzales-Armadillos sicherte. An dem Wettbewerb nahmen außerdem Vereine wie Peñarol, Los Troncos FC und Orlando Pirates Fives teil, während Franco Vitali sich gegen ein hochkarätiges Teilnehmerfeld im Phygital Dancing – darunter der dreimalige Just Dance-Weltmeister Umutcan Tutuncu – durchsetzte und zum Sieger gekürt wurde.

Beim Phygital Shooter kämpfte sich Team KZ bis zum Titel vor, besiegte das Liga Pro Team und wurde nach fünf spannenden Wettkampftagen in der Beeline Arena zum Sieger gekürt; auch Eternal Fire und Klan Pedrajas hinterließen einen starken Eindruck. Archangel Michael führte die Rangliste im Phygital Fighting an und sicherte sich damit den Titel, während Bigetron by Vitality mit dem Sieg in der Kategorie MOBA Mobile nach einem beeindruckenden Turnierverlauf die Liste der Sieger vervollständigte und ONIC, Aurora Gaming, Team Falcons sowie Team Spirit hinter sich ließ.

Dan Merkley, Geschäftsführer von Phygital International, sagte: „Die Games of the Future Astana 2026 haben der Welt gezeigt, was den Phygital-Sport so spannend macht. Wir haben gesehen, wie außergewöhnliche Sportler und Vereine gegeneinander antraten, wie leidenschaftliche Fans die Veranstaltungsorte füllten und wie sich Zuschauer auf der ganzen Welt für ein neuartiges Erlebnis begeisterten, das die Zukunft des Sports widerspiegelt. Astana markiert einen weiteren wichtigen Schritt für eine globale Bewegung, deren Ambitionen, Reichweite und Bedeutung stetig wachsen. Ich möchte der Regierung der Republik Kasachstan, unserem lokalen Organisationskomitee sowie allen Sportlern, Vereinen, Partnern, Freiwilligen und Fans danken, die dies ermöglicht haben. Wir verlassen Kasachstan inspiriert von dem, was wir gemeinsam erreicht haben, und voller Vorfreude darauf, wie es mit dem Phygital-Sport weitergeht."

Über den Wettkampf hinaus brachten die Games of the Future Astana 2026 auch führende Persönlichkeiten und Entscheidungsträger aus internationalen Sport- und Regierungskreisen zusammen. An der Veranstaltung nahmen Minister, hochrangige Beamte und Delegierte aus mehr als 60 Ländern sowie Vertreter der Vereinten Nationen, Nationaler Olympischer Komitees sowie anderer internationaler Organisationen teil und schufen damit Möglichkeiten für einen Dialog über die künftige Entwicklung des Phygital-Sports.

Die Games of the Future Astana 2026 erreichten zudem ein großes weltweites Publikum: Die Berichterstattung erfolgte über 289 Verbreitungskanäle in mehr als 150 Ländern und Gebieten sowie in über 20 Sprachen und erzielte weltweit Hunderte Millionen Aufrufe.

Sie können sich weiterhin die vollständigen Aufzeichnungen aller Disziplinen der Games of the Future Astana 2026 auf Phygital+ ansehen, der speziell für Phygital-Sport konzipierten Streaming-Plattform.

Hinweise für die Redaktion:

Informationen zu Phygital International (PI):

Phygital International ist der Ausrichter von Phygital-Sports auf globaler Ebene und konzentriert sich darauf, den Sport weiterzuentwickeln sowie neu zu definieren. Phygital International ist Verwalter sowie Rechteinhaber der Games of the Future und überwacht das Bewerbungsverfahren für jede Gastgeberstadt.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://phygitalinternational.com

Informationen zu den Games of the Future(GOTF):

Die Games of the Future sind eine jährlich stattfindende internationale Veranstaltung, die als Höhepunkt des Phygital-Sports gilt, bei der die physische sowie die digitale Welt zusammengeführt werden. Das Turnier bringt die nächste Generation von Phygital Sporting Heroes aus aller Welt zusammen, um sich in verschiedenen Phygital-Disziplinen und -Herausforderungen zu messen. Die Games of the Future 2025 fanden in Abu Dhabi (VAE) statt, während die Games of the Future 2026 in Astana (Kasachstan) ausgetragen wurden.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://gofuture.games/

krisha@marylebonecommunications.com

Bigetron by Vitality - MOBA Mobile winners at the Games of the Future 2026

Games of the Future Logo

Cision

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