EQS-News: GANÉ Value Event Fund: Zielausschüttung von 4 Prozent pro Jahr erreicht

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GANÉ Value Event Fund: Zielausschüttung von 4 Prozent pro Jahr erreicht



11.08.2026 / 15:46 CET/CEST

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Pressemitteilung

GANÉ Value Event Fund: Zielausschüttung von 4 Prozent pro Jahr erreicht

Quartalszahlung der Tranche B um 22 Prozent auf 11,00 Euro je Anteilschein angehoben

Quartalszahlung der Tranchen C und M um 22 Prozent auf 1,10 Euro je Anteilschein angehoben

Zielausschüttung von 4 Prozent pro Jahr für die quartalsweise ausschüttenden Tranchen B, C und M erreicht

Hohe Reserven ermöglichen stabile Ausschüttungen in den kommenden Jahren

GANÉ Value Event Fund erwirtschaftet seit Auflage eine Rendite von 7 Prozent pro Jahr bei einer Volatilität von 10 Prozent

Gräfelfing, 11.08.2026 – Der vermögensverwaltende Mischfonds der GANÉ Investment-AG mit Teilgesellschaftsvermögen erhöht in der Tranche B die Quartalszahlung um 22 Prozent auf 11,00 Euro je Anteilschein sowie in den Tranchen C und M um 22 Prozent auf 1,10 Euro je Anteilschein. Damit erreicht die laufende Verzinsung nur wenige Jahre nach Auflage der Tranchen B, C und M die Zielausschüttung von 4 Prozent.

Die quartalsweise ausschüttenden Tranchen B, C und M richten sich an Stiftungen und Pensionskassen sowie an alle Investoren, die Wert auf unterjährige und vor allem stabile Ausschüttungen legen.

Mit der besonderen Value- und Event-Strategie, für die Dr. Uwe Rathausky und Henrik Muhle zum „Fondsmanager des Jahres“ 2019 und 2024 ausgezeichnet wurden, sowie einer variablen Investitionsquote in Aktien, Anleihen und Liquidität sollen langfristig aktienähnliche Renditen bei niedrigen Schwankungen erzielt werden. So konnte der globale Mischfonds seit Auflage ein Plus von 20 Prozent erzielen. Das entspricht einer durchschnittlichen Rendite von 7 Prozent pro Jahr. Das Fondsvolumen beträgt 1.353 Millionen Euro. Dabei wies der Fonds über die gesamte Laufzeit eine durchschnittliche Volatilität von 10 Prozent auf (Stand 10.08.2026).

Dr. Uwe Rathausky, Vorstand der GANÉ Investment-AG, kommentiert: „Für das abgeschlossene Quartal konnten wir die Ausschüttung erneut anheben, um weitere 22 Prozent auf 11,00 bzw. 1,10 Euro je Anteilschein. Unser Ziel, die laufende Verzinsung kontinuierlich auf 4 Prozent pro Jahr anzuheben und gleichzeitig hohe Ausschüttungsreserven aufzubauen, konnten wir nur wenige Jahre nach Umstellung des GANÉ Global Balanced Fund auf den heutigen GANÉ Value Event Fund am 23. Februar 2024 erreichen. Auch künftig soll die unterjährige Ausschüttung im Vergleich zur vorausgehenden Quartalszahlung nicht gesenkt werden. Sie soll konstant bleiben oder im Zuge einer positiven Fondspreisentwicklung weiter erhöht werden."

J. Henrik Muhle, Vorstand der GANÉ Investment-AG, ergänzt: „Wir führen unsere Erfolgsgeschichte fort. Bereits heute verfügen wir über ein üppiges Ausschüttungspotential und erhebliche nicht realisierte Erlöse aus Wertpapiergeschäften. Unsere wachsende Ausschüttungsreserve speist sich aus verschiedenen Ertragsquellen wie Dividenden, Zinsen und Veräußerungsgewinnen von Aktien und Anleihen. Damit haben wir das Fundament für eine nachhaltige Erfolgsstory der Tranchen B, C und M gelegt."



Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH Managementgesellschaft GANÉ Investment-AG mit Teilgesellschaftsvermögen Beratungsgesellschaft GANÉ Advisory GmbH Haftungsdach BN & Partners Capital AG Depotbank ABN AMRO Bank N.V. Frankfurt Branch ISIN Anteilklasse A: DE000A3D05P5

Anteilklasse B: DE000A3D05Q3

Anteilklasse C: DE000A3ERNP9

Anteilklasse D: DE000A3ERNQ7

Anteilklasse E: DE000A3E19D0

Anteilklasse F: DE000A407LH9

Anteilklasse M: DE000A407LK3

Anteilklasse X: DE000A3E19E8

Anteilklasse Y: DE000A407LJ5 Fondsvolumen 1.353 Millionen Euro Mindestanlage Anteilklasse C, D, F, X und Y: keine

Anteilklasse A und B: 100.000 Euro

Anteilklasse M: 250.000 Euro

Anteilklasse E: 20 Millionen Euro Gesamtkostenquote Anteilklasse A: 1,10%

Anteilklasse B: 1,10%

Anteilklasse C: 1,70%

Anteilklasse D: 1,70%

Anteilklasse E: 0,88%

Anteilklasse F: 1,76%

Anteilklasse M: 1,11%

Anteilklasse X: 1,10%

Anteilklasse Y: 1,13% Ausgabeaufschlag Anteilklasse C und D: bis zu 5%

Anteilklasse M: bis zu 4%

Anteilklasse A, B, E, F, X und Y: 0% Performance Fee 15% der 5% p.a. übersteigenden Wertentwicklung, wenn neuer Höchststand des Anteilwerts (Anteilklasse A, B, E, F, M, X und Y: max. 2% p.a.)

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