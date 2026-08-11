EQS-News: LAIQON AG: Starkes Umsatzwachstum im 1. Hj. 2026; Anstieg EBITDA Q2 2026 um 2,45 Mio. EUR auf +1,08 Mio. EUR

EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Sonstiges

LAIQON AG: Starkes Umsatzwachstum im 1. Hj. 2026; Anstieg EBITDA Q2 2026 um 2,45 Mio. EUR auf +1,08 Mio. EUR



11.08.2026 / 07:42 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LAIQON AG: Starkes Umsatzwachstum im 1. Hj. 2026; Anstieg EBITDA Q2 2026 um 2,45 Mio. EUR auf +1,08 Mio. EUR

Planmäßige Entwicklung GROWTH 28: Top-KPIs im 1. Hj. 2026 deutlich verbessert

Anstieg AuM aktuell um rd. 1,6 Mrd. EUR auf 11,30 Mrd. EUR (Q1 2026: 9,75 Mrd. EUR, +16 %)

Anstieg Umsatzerlöse Q2 2026 ggü. Vorquartal um 23 % auf 12,76 Mio. EUR (Q1 2026: 10,40 Mio. EUR), weiterer beschleunigter Anstieg der Umsatzerlöse im 2. Hj. 2026 erwartet

Anstieg EBITDA Q2 2026 ggü. Vorquartal um 2,45 Mio. EUR auf +1,08 Mio. EUR (Q1 2026: -1,37 Mio. EUR)

Hamburg, 11. August 2026

Planmäßige Entwicklung GROWTH 28: Top-KPIs im 1. Hj. 2026 deutlich verbessert

Der Premium-Wealth-Spezialist LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A12UP29) veröffentlicht heute neben einem Update zu den aktuellen Assets under Management (AuM) weitere vorläufige und ungeprüfte Top-KPIs: Umsatzerlöse (brutto) sowie das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) für das 1. Hj. 2026.

LAIQON hat im 1. Hj. 2026 die zentralen Steuerungskennzahlen und Top-KPIs AuM, Umsatz und EBITDA deutlich verbessert und bestätigt damit den erfolgreichen Kurs der Strategie GROWTH 28. Besonders deutlich zeigt sich die operative Dynamik im Q2 2026: Gegenüber dem Vorquartal steigerte LAIQON das EBITDA deutlich um 2,45 Mio. EUR und erzielte mit 1,08 Mio. EUR ein positives Quartals-EBITDA. In diesem Quartalsergebnis sind bereits Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 1,02 Mio. EUR enthalten.

„Wir sind mit der Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 sehr zufrieden. LAIQON liegt operativ klar auf Kurs und entwickelt sich planmäßig entlang unserer Strategie GROWTH 28“, sagt Dipl.-Ing. Achim Plate, CEO der LAIQON AG. „Insbesondere im Segment Digital Wealth werden die Skalierungseffekte unserer Plattform zunehmend sichtbar, sowohl bei den Assets under Management als auch bei Umsatz und Ergebnis. Das positive EBITDA im Q2 2026 belegt, dass Wachstum und Profitabilität bei LAIQON zunehmend Hand in Hand gehen. Wir sind davon überzeugt, den profitablen Wachstumspfad fortzusetzen, und haben dabei unsere Ziele für 2026 fest im Blick.“

Anstieg AuM aktuell um rd. 1,6 Mrd. EUR auf 11,30 Mrd. EUR (Q1 2026: 9,75 Mrd. EUR, +16 %)

LAIQON setzt den dynamischen AuM-Aufbau fort: Gegenüber dem Q1-Stichtag 31. März 2026 stiegen die Assets under Management bis zum 7. August 2026 um 1,55 Mrd. EUR bzw. 15,9 % auf 11,30 Mrd. EUR. Damit bleibt LAIQON auf Kurs, das für Ende 2026 angestrebte AuM-Ziel von 12 Mrd. EUR zu erreichen.

Über die Entwicklung der Assets under Management (AuM) im Q2 2026, die am 30. Juni 2026 bei 11,0 Mrd. EUR lagen, hat LAIQON am 14. Juli 2026 im Rahmen einer Corporate News ausführlich berichtet.

Anstieg Umsatzerlöse 1. Hj. 2026 ggü. Vorjahr um 63 % auf 23,16 Mio. EUR (1. Hj. 2025: 14,17 Mio. EUR)

Die vorläufigen Umsatzerlöse (brutto) des LAIQON-Konzerns stiegen im 1. Hj. 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 63 % auf 23,16 Mio. EUR (1. Hj. 2025: 14,17 Mio. EUR). Wesentliche Treiber für diese Entwicklung waren neben der MainFirst-Transaktion das organische Wachstum sowie die beschleunigte Skalierung im Segment Digital Wealth.

Dabei entfielen folgende Umsatzerlöse (brutto) im 1. Hj. 2026 auf die Segmente:

15,81 Mio. EUR auf Asset Management (H1 2025: 8,14 Mio. EUR),

3,79 Mio.EUR auf Wealth Management (H1 2025: 3,89 Mio.EUR),

2,04 Mio.EUR auf Digital Wealth (H1 2025: 1,04Mio.EUR) sowie

1,51 Mio. EUR auf Group (H1 2025: 1,10 Mio. EUR).

Der substanzielle Anstieg der Umsatzerlöse (brutto) um rund 94 % auf 15,81 Mio. EUR im Segment Asset Management resultiert wesentlich aus der im August 2025 erfolgten Übernahme von mehreren MainFirst-Publikumsfonds sowie institutionellen Mandaten.

Im Segment Wealth Management entsprechen die Umsatzerlöse mit 3,79 Mio. EUR nach einer strategischen Bereinigung der Kundenstruktur in etwa dem Vorjahresniveau.

Im Segment Digital Wealth haben sich die Umsatzerlöse mit 2,04 Mio. EUR im Vorjahresvergleich nahezu verdoppelt (+96 %). Größter Umsatztreiber war dabei insbesondere die positive Entwicklung der White Label-Partnerschaften in der genossenschaftlichen FinanzGruppe.

Anstieg Umsatzerlöse Q2 2026 ggü. Vorquartal um 23 % auf 12,76 Mio. EUR (Q1 2026: 10,40 Mio. EUR), weiterer beschleunigter Anstieg der Umsatzerlöse im 2. Hj. 2026 erwartet

Die vorläufigen Umsatzerlöse (brutto) des LAIQON-Konzerns erhöhten sich im Q2 2026 gegenüber dem Vorquartal um 2,36 Mio. EUR auf 12,76 Mio. EUR nach 10,40 Mio. EUR im Q1 2026.

Dabei entfielen folgende Umsatzerlöse (brutto) im Q2 2026 auf die Segmente:

8,57 Mio. EUR auf Asset Management (Q1 2026: 7,24 Mio. EUR),

1,79 Mio.EUR auf Wealth Management (Q1 2026: 2,00 Mio.EUR),

1,39 Mio.EUR auf Digital Wealth (Q1 2026: 0,65Mio.EUR) sowie

1,00 Mio. EUR auf Group (Q1 2026: 0,51 Mio. EUR).

Insbesondere der Anstieg der Umsatzerlöse (brutto) im Segment Digital Wealth im Q2 2026 um rund 114 % reflektiert den zunehmend beschleunigten Umsatzeffekt aus der laufenden Skalierung der Digital‑Wealth‑Plattform. Aufgrund der organischen Wachstumsinitiativen in allen operativen Geschäftssegmenten erwartet der LAIQON-Konzern einen weiteren beschleunigten Anstieg der Umsatzerlöse (brutto) im 2. Hj. 2026 (e).

Anstieg EBITDA Q2 2026 ggü. Vorquartal um 2,45 Mio. EUR auf +1,08 Mio. EUR (Q1 2026: -1,37 Mio. EUR)

Der Ergebnisumschwung im Q2 2026 mit einem positiven EBITDA von 1,08 Mio. EUR zeigt die operative Hebelwirkung des wachsenden Umsatzvolumens. Gegenüber Q1 2026 entspricht dies einer Ergebnisverbesserung von 2,45 Mio. EUR.

Auch das vorläufige EBITDA für das 1. Hj. 2026 verbesserte sich deutlich und wird voraussichtlich -0,29 Mio. EUR betragen (1. Hj. 2025: -0,82 Mio. EUR). Damit erreicht LAIQON im 1. Hj. 2026 nahezu ein ausgeglichenes EBITDA. In diesem Ergebnis sind bereits einmalige Restrukturierungsaufwendungen aus der Optimierung von Prozessen sowie der Verschlankung von Teams in Höhe von rd. 1,02 Mio. EUR enthalten. Die LAIQON AG hat im März 2026 ein Kostensenkungsprogramm zur Flankierung der GROWTH 28-Strategie gestartet.

CEO-Webcast am Freitag, 28. August 2026

Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die LAIQON AG am Freitag, 28. August 2026, um 11:00 Uhr MESZ einen Webcast abhalten. Dipl.-Ing. Achim Plate, CEO der LAIQON AG, wird die Ergebnisse des 1. Hj. 2026 erläutern und ein Strategieupdate zu GROWTH 28 geben. Der Webcast wird in deutscher Sprache abgehalten.

Zur Anmeldung:

https://laiqon.com/unternehmen/investor-relations/

Die aktualisierte Unternehmenspräsentation ist unter

https://laiqon.com/unternehmen/investor-relations/investorenpraesentation/

verfügbar.

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium-Wealth-Spezialist mit Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein treuhänderisch verwaltetes Vermögen von 11,30 Mrd. EUR (Stand: 07.08.2026).

Das 1995 gegründete bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN: DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums- und Spezialfonds, standardisierte und ganzheitliche Vermögensverwaltung, Wealth-Management-Kooperationen bis hin zu Consulting für strategische Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth Management.

In seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste Plattformtechnologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht es der LAIQON-Gruppe, sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden. LAIC kann dadurch auf hohe Volumina skalieren und stellt ihre Produkte und Services Dritten als White-Label-Partner zur Verfügung.

Mit seiner Strategie GROWTH 28 will sich die LAIQON AG als eines der führenden KI-Mid-Cap-Unternehmen im europäischen Wealth Management positionieren.

11.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: LAIQON AG An der Alster 42 20099 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 32 56 78-0 Fax: +49 (0)40 32 56 78-99 E-Mail: info@laiqon.com Internet: https://laiqon.com ISIN: DE000A12UP29 WKN: A12UP2 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 391200MMIN9EPH3GOD16 EQS News ID: 2380352

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2380352 11.08.2026 CET/CEST