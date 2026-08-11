EQS-News: Stark wachsende Ergebnisse im ersten Halbjahr 2026; FFO I für 2026 am oberen Ende der Prognosespanne erwartet

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Stark wachsende Ergebnisse im ersten Halbjahr 2026; FFO I für 2026 am oberen Ende der Prognosespanne erwartet



11.08.2026 / 06:55 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG



Stark wachsende Ergebnisse im ersten Halbjahr 2026; FFO I für 2026 am oberen Ende der Prognosespanne erwartet

Vermietungsergebnis (FFO I) steigt auf EUR 100,2 Mio. (+9% vs. H1 2025)

Verkaufsergebnis Polen bei EUR 18,6 Mio. (+12% vs. H1 2025)

FFO II (Vermietungsergebnis zzgl. Verkaufsergebnis Polen) erhöht sich auf EUR 118,6 Mio. (+11% vs. H1 2025)

Wertzuwachs im deutschen Portfolio von +1,5% im ersten Halbjahr 2026; auch im polnischen Portfolio positives Bewertungsergebnis

1.350 Wohnungen im H1 2026 in Polen verkauft (H1 2025: 1.158 Wohnungen)

Closing des Erwerbs des R4R-Portfolios mit rund 5.300 Mieteinheiten am 27. Mai 2026 erfolgt; polnisches Mietwohnungsportfolio wächst auf ca. 9.100 Wohnungen

Erfolgreicher Börsengang von ROBYG: Bruttomittelzufluss für den TAG-Konzern von insgesamt EUR 282 Mio. schafft Basis für weiteres Wachstum in allen Geschäftsfeldern; positiver Effekt auf den EPRA NTA und LTV durch den IPO

Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 werden bestätigt, FFO I in 2026 wird nun am oberen Ende der Prognosespanne erwartet

Vorstandsvertrag von Claudia Hoyer um weitere fünf Jahre verlängert; Wahlen zum Aufsichtsrat erfolgten im zweiten Quartal 2026

Hamburg, 11. August 2026

Übersicht zum Vermietungsgeschäft – gestiegener FFO I, starke operative Entwicklung und Portfoliowachstum führen zu FFO I 2026e am oberen Ende der Prognosespanne

Die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2026 stellten für die TAG Immobilien AG (TAG) eine überaus erfolgreiche erste Jahreshälfte dar. Der FFO I, der das Vermietungsgeschäft in Deutschland und Polen umfasst, stieg im ersten Halbjahr 2026 deutlich auf EUR 100,2 Mio. und lag damit 9% über dem Vorjahreswert (H1 2025: EUR 91,6 Mio.).

Getrieben wurde diese Entwicklung insbesondere durch das weiterhin gute like-for-like Mietwachstum von 3,0% p.a. (inkl. Leerstandsabbau) in Deutschland und von 2,4% p.a. in Polen. Die Leerstandsquoten blieben mit 3,8% in den deutschen Wohneinheiten und mit 2,1% in Polen (für die Wohnungen, die sich seit mindestens einem Jahr in der Vermietung befinden) auf niedrigem Niveau. Vor diesem Hintergrund erhöhte sich das EBITDA aus der Vermietung im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 132,2 Mio. und übertraf damit den Vorjahreswert um 5% (H1 2025: EUR 126,4 Mio.).

Einen zusätzlichen Wachstumsschub erhielt das polnische Vermietungsportfolio durch den Erwerb des R4R-Portfolios, das rund 5.300 neu gebaute Mietwohnungen umfasst. Die bereits am 16. August 2025 beurkundete Transaktion wurde nach einer ohne Auflagen erfolgten Kartellrechtsfreigabe am 27. Mai 2026 vollzogen. Der finale Kaufpreis belief sich auf rund EUR 575 Mio., dies entspricht einer von der TAG erwarteten Bruttoanfangsrendite von ca. 7,5%. Die Erstbewertung des Portfolios zum 30. Juni 2026 führte zu einer Wertsteigerung von ca. 7% auf einen neuen Buchwert von rund EUR 611 Mio.

Auch in Deutschland baut die TAG ihr Vermietungsportfolio weiter aus. Seit dem ersten Quartal 2026 wurden insgesamt 894 Wohneinheiten zu einem Kaufpreis von EUR 51,6 Mio. erworben (257 Einheiten im Q2 2026 und 637 Einheiten nach dem Bilanzstichtag). Die Objekte weisen eine aktuelle Bruttoanfangsrendite von 7,1% bei einer durchschnittlichen Leerstandsquote von rund 4,3% auf und befinden sich überwiegend in Ostdeutschland. Das Closing dieser Akquisitionen wird im Verlauf des zweiten Halbjahres beziehungsweise zum Jahresende 2026 erwartet.

Mit dem Erwerb des R4R-Portfolios erreicht das polnische Mietwohnungsportfolio nun eine substanzielle Größenordnung von rund 9.100 Wohnungen. Die zusätzlichen, renditestarken Mieteinheiten erhöhen die laufenden Cashflows im polnischen Vermietungssegment. Vor diesem Hintergrund, zusammen mit der bisher sehr guten operativen Entwicklung in beiden Mietmärkten, erwartet die TAG den FFO I in 2026 nun am oberen Ende der Prognosespanne.

Übersicht zum polnischen Verkaufsgeschäft – mehr verkaufte Wohnungen und deutliches Wachstum von Verkaufsergebnis und FFO II im H1 2026

Im ersten Halbjahr 2026 konnten in Polen mit 1.350 verkauften Wohnungen erneut mehr Einheiten als im Vorjahreszeitraum veräußert werden (H1 2025: 1.158 Wohnungen). Die Verkaufspreise blieben dabei weiterhin auf einem hohen Niveau. Das Verkaufsergebnis in Polen entwickelte sich folglich im ersten Halbjahr 2026 sehr positiv und lag mit EUR 18,6 Mio. um 12% über dem Vorjahreswert (H1 2025: EUR 16,6 Mio.).

Der FFO II, der neben dem FFO I auch die Verkaufsergebnisse, die nahezu ausschließlich aus Polen stammen, enthält, stieg im ersten Halbjahr 2026 auf EUR 118,6 Mio. und lag ebenfalls klar über dem Vorjahr (H1 2025: EUR 107,3 Mio.; +11%).

ROBYG-IPO führt zu einer „Win-win-Situation“ für alle Segmente der TAG

Der erfolgreiche Börsengang (IPO) der polnischen Tochtergesellschaft ROBYG S.A. (ROBYG) im Juni und Juli 2026 markiert einen wichtigen Meilenstein für die Geschäftstätigkeit der TAG in Polen. Durch eine teilweise Veräußerung der von der TAG gehaltenen ROBYG-Aktien und Barkapitalerhöhungen auf Ebene von ROBYG wurden Bruttoerlöse von rund EUR 282 Mio. für den Konzern erzielt (davon rund EUR 188 Mio. auf Ebene der TAG und rund EUR 94 Mio. auf Ebene von ROBYG). Das durch den IPO freigesetzte Kapital kann nun gezielt in Mietwohnungsbestände in Deutschland und Polen investiert werden und stärkt damit das Vermietungsergebnis (FFO I), das Basis für die Dividendenausschüttung der TAG ist. Gleichzeitig verfügt ROBYG nun über erhebliche Mittel, um weiter zu wachsen und das polnische Verkaufsgeschäft der TAG zu stärken.

Auch nach dem IPO bleibt die TAG mit einem Anteil von 67,1% Mehrheitsaktionärin von ROBYG und dem Unternehmen langfristig verbunden. Aus dem Verkauf der ROBYG-Aktien wird ein positiver Effekt auf den EPRA NTA von rund EUR 55 Mio. bzw. ca. EUR 0,30 je Aktie erwartet. Der LTV des TAG-Konzerns wird durch den gesamten Mittelzufluss aus dem IPO um ca. 3,2%-Punkte sinken. Da die wesentlichen Transaktionen im Rahmen des IPO erst nach dem Stichtag wirksam wurden, sind diese Effekte im Zwischenabschluss zum 30. Juni 2026 noch nicht enthalten.

ROBYG verfügt nach dem IPO, unter Zugrundelegung des Platzierungspreises von PLN 34,00 je Aktie, über eine Marktkapitalisierung von ca. EUR 860 Mio. Die von der TAG weiterhin gehaltene Beteiligung von 67,1% ist auf dieser Basis mit ca. EUR 580 Mio. bewertet. Bezogen auf die historischen Anschaffungskosten für ROBYG im Jahr 2022 hat die TAG damit eine Wertsteigerung ihrer Investition von rund 40% realisiert.

Die weiter verbesserte Kapitalstruktur nach dem ROBYG-IPO spiegelt sich auch im Rating wider: Moody’s hat die TAG im Mai 2026 auf „Baa2“ und S&P Global im Juli 2026 auf „BBB“ hochgestuft. Beide Ratingagenturen verweisen dabei auf das starke Finanzprofil der TAG mit im Branchenvergleich niedriger Verschuldung und guter Liquiditätslage.

Claudia Hoyer, COO und Co-CEO der TAG, ordnet die Ergebnisentwicklung ein: „Wir sind sehr zufrieden mit der Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2026. Die starke Entwicklung unseres Vermietungsgeschäfts in Deutschland und Polen sowie der erfolgreiche ROBYG-IPO unterstreichen die Stärke unseres Geschäftsmodells in beiden Ländern. Der Börsengang von ROBYG ist eine echte Win-win-Situation: Wir schaffen eine eigenständig gelistete Gesellschaft, behalten eine Mehrheitsbeteiligung mit erheblichem Wert und können gleichzeitig Kapital in unser Mietportfolio reinvestieren, was unseren FFO I zusätzlich stärkt. Damit sehen wir die TAG mit ihrem kombinierten Miet- und Verkaufsgeschäft hervorragend für weiteres wertschaffendes Wachstum positioniert.“

Erneut Bewertungsgewinne im deutschen und polnischen Immobilienportfolio; EPRA NTA je Aktie 6% über Vorjahr; LTV auf pro forma Basis nach ROBYG-IPO bei ca. 42,2%

Das deutsche Portfolio verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 einen Wertzuwachs von rund 1,5% und knüpft damit an die positiven Entwicklungen der beiden vorangegangenen Halbjahresbewertungen an (+1,4% im H1 2025 und +1,7% im H2 2025). Auch im polnischen Immobilienportfolio ergaben sich positive Bewertungsergebnisse, insbesondere aus der bereits erwähnten erstmaligen Bewertung des R4R-Portfolios.

Infolge dieser Bewertungsergebnisse und des weiterhin starken operativen Cashflows erhöhte sich der EPRA NTA zum 30. Juni 2026, trotz der im August 2025 durchgeführten Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Erwerbs des R4R-Portfolios und der im Juni 2026 erfolgten Dividendenzahlung, auf EUR 21,38 je Aktie. Dies entspricht einem Anstieg von 6% gegenüber dem Vorjahreszeitraum (30. Juni 2025: EUR 20,18).

Der Verschuldungsgrad (LTV) lag zum 30. Juni 2026 mit 45,4% am Zielwert von rund 45%; pro forma unter Einbezug des ROBYG-IPO liegt der LTV bei nur noch ca. 42,2%.

Martin Thiel, CFO und Co-CEO der TAG, ergänzt: „Das starke Ergebniswachstum unterstreicht die hohe Ertragskraft unseres Geschäftsmodells in Deutschland und Polen, das sich auch im gegenwärtigen Zinsumfeld als profitabel erweist. Mit einem pro forma LTV nach dem ROBYG-IPO deutlich unter unserem Zielwert zeigen wir, dass wir unser Wachstum aus einer Position finanzieller Stärke heraus gestalten können.“

Verlängerung des Vorstandsvertrags von Claudia Hoyer und Wahlen zum Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat der TAG hat im Juli 2026 den Vorstandsvertrag mit Claudia Hoyer vorzeitig um weitere fünf Jahre, d.h. bis zum 30. Juni 2032, verlängert. Frau Hoyer, die dem Vorstand der Gesellschaft seit dem 1. Juli 2012 angehört, führt das Unternehmen weiter in ihrer Rolle als COO und Co-CEO gemeinsam mit dem weiteren Vorstandsmitglied der TAG, Martin Thiel (CFO und Co-CEO).

Olaf Borkers, Aufsichtsratsvorsitzender der TAG, kommentiert: „Ich freue mich sehr, dass wir den Vorstandsvertrag mit Claudia Hoyer langfristig verlängern konnten. Frau Hoyer ist seit vielen Jahren eine prägende Kraft für die TAG. Wir haben ihr nicht nur ein sehr gut laufendes operatives Geschäft zu verdanken, sondern auch zahlreiche wichtige strategische Weichenstellungen der letzten Jahre.“

Darüber hinaus wurde in der Hauptversammlung der TAG am 20. Mai 2026 Frau Prof. Dr. Marion Peyinghaus für Frau Prof. Dr. Kristin Wellner, deren Amtszeit mit Ablauf dieser Hauptversammlung endete, neu als Vertreterin der Aktionär*innen in den Aufsichtsrat gewählt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herr Olaf Borkers, wurde für eine weitere Amtszeit im Aufsichtsrat bestätigt. Auch die Arbeitnehmervertreter*innen im Aufsichtsrat, Frau Beate Schulz und Herr Björn Eifler, wurden durch die Mitarbeiter*innen für eine weitere Amtszeit wiedergewählt. Die Amtszeit aller neu und wiedergewählten Aufsichtsräte beträgt drei Jahre.

Weitere Einzelheiten zum ersten Halbjahr 2026 finden Sie im heute veröffentlichten Zwischenbericht und in einer zusammenfassenden Präsentation unter https://www.tag-ag.com/investor-relations/finanzberichte/quartalsberichte.

Überblick über die wichtigsten Finanzkennzahlen

Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung (in EUR Mio.) 01.01.2026- 30.06.2026 01.01.2025- 30.06.2025 Netto-Ist-Miete Gesamt 196,6 184,2 EBITDA (bereinigt) Vermietung Deutschland und Polen 132,2 126,4 EBITDA (bereinigt) Verkauf Polen 23,9 19,8 EBITDA (bereinigt) Gesamt 156,1 146,2 Bereinigtes Verkaufsergebnis Polen 18,6 16,6 Konzernergebnis 114,5 151,1 FFO I je Aktie in EUR 0,53 0,52 FFO I 100,2 91,6 FFO II je Aktie in EUR 0,63 0,61 FFO II 118,6 107,3 Kennzahlen der Konzernbilanz (in EUR Mio.) 30.06.2026 31.12.2025 Bilanzsumme 9.025,3 8.951,2 Eigenkapital 3.369,1 3.322,0 EPRA NTA je Aktie 21,38 20,98 LTV in % 45,4 41,0 Portfoliodaten 30.06.2026 31.12.2025 Einheiten Deutschland 84.073 83.504 Einheiten Polen (fertiggestellte Mietwohnungen) 9.119 3.526 Verkaufte Wohnungen Polen 1.350 2.823 Übergebene Wohnungen Polen 652 2.077 Immobilienvolumen Gesamt (in EUR Mio.) 7.777,9 6.971,5 Immobilienvolumen Deutschland (in EUR Mio.) 5.506,9 5.425,2 Immobilienvolumen Polen (in EUR Mio.) 2.271,0 1.546,3 Leerstand in % Deutschland (gesamt) 4,2 3,5 Leerstand in % Deutschland (Wohneinheiten) 3,8 3,2 Leerstand in % Polen (gesamt) 5,4 4,8 Leerstand in % Polen (Wohneinheiten > 1 Jahr in der Vermietung) 2,1 1,3 l-f-l Mietwachstum in % Deutschland 2,9 2,6 l-f-l Mietwachstum in % Deutschland (inkl. Leerstandsabbau) 3,0 3,0 l-f-l Mietwachstum in % Polen 2,4 3,4 Mitarbeiter*innen 30.06.2026 31.12.2025 Anzahl der Mitarbeiter*innen 1.951 1.922 Kapitalmarktdaten Marktkapitalisierung zum 30.06.2026 in EUR Mrd. 2,7 Grundkapital zum 30.06.2026 in EUR 190.328.340,00 WKN/ISIN 830350/DE0008303504 Anzahl der Aktien zum 30.06.2026 (ausgegeben) 190.328.340 Anzahl der Aktien zum 30.06.2026 (ausstehend, ohne eigene Aktien) 190.269.776 Free Float in % (ohne eigene Aktien) 100 Index MDAX/EPRA



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