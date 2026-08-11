EQS-News: The NAGA Group: SMC Research bestätigt Empfehlung „Speculative Buy“ und Kursziel EUR 10,00

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The NAGA Group: SMC Research bestätigt Empfehlung „Speculative Buy“ und Kursziel EUR 10,00



11.08.2026 / 14:45 CET/CEST

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The NAGA Group: SMC Research bestätigt Empfehlung „Speculative Buy“ und Kursziel EUR 10,00



SMC Empfehlung Speculative Buy

(unverändert) Kursziel (in EUR) 10,00

(unverändert) Aufwärtspotenzial (Schlusskurs EUR 3,29) 204 %



Hamburg, 11. August 2026 – The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A41YCM0) wird im aktuellen Research-Update von SMC Research weiterhin mit „Speculative Buy“ eingestuft. Das Kursziel bleibt unverändert bei EUR 10,00. Basierend auf einem Xetra-Schlusskurs von EUR 3,29 am 10. August 2026 wird der Aktie ein Aufwärtspotenzial von 204% zugeschrieben.

Die Analysten sehen deutliche Fortschritte auf dem Weg zu einem nachhaltig dynamischen Wachstumspfad mit steigenden Margen. Im ersten Halbjahr 2026 stieg das EBITDA um 47 % auf EUR 4,4 Mio.; beim Nettoperiodenergebnis gelang mit EUR 0,9 Mio. erstmals der Sprung in die Gewinnzone. Positiv bewerten die Analysten insbesondere die Effizienzsteigerungen, die höhere Kundenqualität, die zunehmende Nutzung KI-gestützter Lösungen sowie die Weiterentwicklung des Produktangebots zu NAGA One. Zudem dürften die laufenden und geplanten Wachstumsinitiativen – etwa das neue Partnerportal, Social Feed 2.0 und der Ausbau der Kundengewinnung im Kryptomarkt – die weitere Umsatzskalierung unterstützen.

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Über NAGA

NAGA ist eine börsennotierte deutsche Fintech-Gruppe und betreibt eine Multi-Asset-SuperApp, die Trading, Aktien- und ETF-Investments, Krypto, Social Trading und Neo-Banking auf einer Plattform vereint. Angetrieben durch proprietäre Technologie und fortschrittliche Social-Features einschließlich Autocopy-Trading bedient NAGA eine globale Community von über 2,5 Millionen registrierten Nutzern in mehr als 100 Ländern, unterstützt durch 10 lokale Standorte und mehrere regulatorische Lizenzen. Die Plattform umfasst eine integrierte VISA-Karte mit Fiat- und Krypto-Konvertierung, dynamische Social Feeds sowie ein umfassendes Produktangebot mit dem Ziel, Finanzmärkte für alle zugänglich zu machen.



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Octavian Patrascu

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