Nach Erdbeben in Kolumbien steigt Zahl der Toten

Bogota, 11. ⁠Aug (Reuters) - Nach dem schweren Erdbeben in Kolumbien steigt die Zahl der Toten. Bis zum Dienstag zählten die Behörden bereits mehr als 200 Opfer. Unterdessen suchten Rettungskräfte unter den Trümmern nach Überlebenden. Das Beben der Stärke 7,4 hatte ‌am Montag das Kaffeanbau-Land erschüttert. Die UN-Organisation für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) bestätigte unter Berufung auf offizielle Zahlen von Montagabend zunächst 126 ⁠Tote und 1495 ⁠Verletzte. Es wird jedoch befürchtet, dass die Opferzahl weiter steigt, da viele betroffene Gebiete wegen unterbrochener Kommunikationswege schwer erreichbar sind.

In besonders schwer getroffenen Städten wie Pereira und Cali bildeten Anwohner und Freiwillige menschliche Ketten, um Schutt wegzuräumen und nach Verschütteten zu suchen. Viele Menschen verbrachten ‌die Nacht im Freien oder in Parks, da ‌ihre Häuser unbewohnbar geworden waren.

SCHWERE SCHÄDEN AN INFRASTRUKTUR

Das Beben richtete verheerende Schäden an der Infrastruktur des Landes an. Dem OCHA zufolge wurden fast 5000 Häuser ⁠beschädigt und Dutzende Gebäude stürzten ein. In Cali brachen Teile eines Krankenhauses ‌zusammen, wobei Patienten eingeschlossen wurden. Rund ⁠600 von ihnen mussten auf einer mit Trümmern übersäten Straße behandelt werden, wie Krankenhausdirektor Irne Torres Castro dem Fernsehsender Caracol erklärte. Zudem wurden sechs Flughäfen geschlossen und zahlreiche Straßen beschädigt. In der ‌Region Choco nahe dem Epizentrum fielen ⁠Strom, Wasser und Telefonverbindungen aus, was ⁠die Rettungsarbeiten erschwerte.

Die Regierung konzentriere sich nun darauf, Leben zu retten und die medizinische Versorgung zu sichern, sagte Innenminister Rodrigo Lara dem Radiosender Blu Radio. Erste internationale Hilfe lief unterdessen an. Die USA stellten 15,5 Millionen Dollar für Notunterkünfte, Lebensmittel und Schadensbewertungen bereit. Die Interamerikanische Entwicklungsbank gab zudem 50 Millionen Dollar für den Wiederaufbau frei, sofern die kolumbianische Regierung diese anfordert.

(Bericht von Nelson Bocanegra in Pereira, Luis ⁠Jaime Acosta und Julia Symmes Cobb in Bogota, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Jörn Poltz.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)